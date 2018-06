Riskirao život zbog Svjetskog, a Fifa mu je zabranila igranje...

Maroko nakon dva kola Mundijala ide doma. od prolaska nema ništa, u srijedu su pali protiv Ronalda i Portugala, a kolo prije toga od Irana.

Dvaput su gubili 1-0, a svojim nogometom nisu razočarali. Kao niti borbenošću.

Posebno se to odnosi na ofenzivca Nordina Amrabata (31). Naime, on je na utakmici protiv Irana zadobio potres mozga i prema pravilima Fife nije smio zaigrati protiv Portugala.

Fifa kaže da mora proći minimalno šest dana prije nego se igrač vrati na teren kad su ovakve ozljede u pitanju. Ovdje je prošlo pet...

Tako se Nordin pojavio na terenu sa zaštitnom kapom na glavi, no ona mu je nakon 16 minuta utakmice zasmetala pa ju je skinuo i bacio sa strane.

I dok se neki dive Marokancu na hrabrosti, sportska javnost, posebno iz medicinskog svijeta, smatra kako je taj potez bio suviše riskantan za njegovo ionako ugroženo zdravlje.

Nordin Amrabat starts. 🤔🤔#MOR team doctor - Abderrazak Hifti: "I asked him five questions and he could only answer one, I saw clear symptoms of cerebral concussion.”



FIFA concussion protocol. Return to competitive play - 6 days 🤔🤔 pic.twitter.com/m4xi5Coore