NAKON BRONCE

Heroj Matej Mandić: Spustio sam temperaturu tabletama. Ključ je energija, svi smo ludi!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sretni smo i ponosni, bile su i suze radosnice. Zaslužili smo sve ovo, borili smo se kroz cijelu turnir i sada nas je sve nagradilo. Zasluženo smo uzeli broncu, rekao je Mandić

Hrvatski rukometaši osvojili su broncu u ludoj utakmici protiv Islanda. Pobijedili su 34-33 i tako nose kući novu medalju i to potpuno zasluženo. Jedan od heroja pobjede nad Islandom je i Matej Mandić koji je briljirao na golu i skupio osam golova. Nakon utakmice stao je pred kamere RTL-a.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

-  Sretni smo i ponosni, bile su i suze radosnice. Zaslužili smo sve ovo, borili smo se kroz cijelu turnir i sada nas je sve nagradilo. Zasluženo smo uzeli broncu, bili smo bolji danas i pokazali smo karakter nakon poraza u polufinalu. Skupili so glave, znali smo da imamo šansu za medalju, uzeli je i lijepo je ići doma s medaljom - rekao je Mandić

Komentirao je bolest koja je poharala reprezentaciju.

- Imao sam i ja temperaturu preko noći, ali tabletama sam ju uspio spustiti i dobro je, a tu je i adrenalin i sve. E sad jedna pivica i to je pravi lijek - rekao je.

Komentirao je i atmosferu u reprezentaciji.

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva
Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Osvojeno srebro pa bronca i time pokazujemo da vrijedimo, da možemo i da smo u vrhu svjetskog rukometa. Uz bok Danskoj i ostalima. Sada ćemo samo rasti, jedna smo od najmlađih momčadi, igramo u dobrim klubovima, talentirani smo i kvalitetni - rekao je pa dodao:

- Ma mi smo ludi ko struje van terena. Svi smo skupa, imamo veliko zajedništvo i tu ludu energiju koja je rasla kako je turnir išao kraju. Nadam se da će tako biti i dalje.

Za kraj je pozvao sve da dođu na doček koji će biti u ponedjeljak. Planirano je da igrači na Trgu bana Jelačića budu oko 16 sati.

