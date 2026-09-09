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PRIVREMENA ODLUKA

Heroj Reala šokirao: 'Za Belgiju neću igrati, odmarat ću. Ali...'

Piše Jakov Drobnjak,
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Heroj Reala šokirao: 'Za Belgiju neću igrati, odmarat ću. Ali...'
Foto: Maciej Rogowski/SOPA/SIPA
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Courtois šokirao Belgiju: preskače cijelu Ligu nacija zbog odmora, ali poručuje da se vraća po mjesto prvog vratara

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Real Madrid teško je stigao do pobjede 2-1 protiv Intera na početku Lige prvaka, a među najzaslužnijima za tri boda ponovno je bio Thibaut Courtois (34). Belgijski vratar imao je pune ruke posla, posebno u prvom dijelu, te je nizom intervencija sačuvao Realovu prednost.

No, nakon utakmice Courtois nije govorio samo o onome što se događalo na travnjaku. Za belgijski HLN potvrdio je da je s novim izbornikom Markom van Bommelom dogovorio kako će propustiti kompletnu ovosezonsku Ligu nacija. Glavni razlog je želja da tijekom zgusnutog kalendara dobije dodatno vrijeme za odmor.

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Foto: SOPA Images/SIPA USA

- Odlučio sam da neću igrati cijelu kampanju Lige nacija s Crvenim vragovima - rekao je Courtois za HLN.

To, međutim, nije oproštaj od reprezentacije. Courtois se namjerava vratiti kada krenu kvalifikacije za Europsko prvenstvo, a iznimka tijekom Lige nacija mogu biti jedino ozbiljni problemi s ozljedama drugih belgijskih vratara.

- Osim ako se izbornik ne suoči s problemima zbog ozljeda. U tom slučaju mogao bih biti pozvan iznimno. To također znači da neću igrati ni eventualni Final Four -  rekao je.

Van Bommel je zbog toga osobno otputovao u Madrid kako bi razgovarao s jednim od najvažnijih belgijskih igrača. Courtois će se vratiti za kvalifikacije, ali ga ondje ne čeka unaprijed rezervirano mjesto među vratnicama.

- Stavljam se ponovno na raspolaganje za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. To je dobra vijest za Van Bommela, ali odgovorio mi je da mi ne može garantirati mjesto u početnoj postavi - otkrio je Courtois.

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Foto: Maciej Rogowski/SOPA/SIPA

Razlog je jasan: ako netko drugi tijekom Lige nacija iskoristi priliku i odlično odradi posao, Van Bommel neće imati obvezu vratiti Courtoisa na gol. Belgijac je ipak spreman ponovno se izboriti za svoju poziciju.

- Ako vratar koji bude igrao u Ligi nacija bude dobar, Van Bommel možda će ostati uz njega. Međutim, želim se boriti za svoje mjesto. Želim dokazati da sam ponovno prvi vratar - dodao je.

Upravo je protiv Intera pokazao da još uvijek ima što ponuditi. Posebno se istaknuo već na početku utakmice, a ukupno je nizao obrane kojima je održavao Real u prednosti. Nakon susreta njegovu je predstavu posebno pohvalio i Jose Mourinho. Courtois zasad ne razmišlja ni o kraju reprezentativne priče. Njegov posljednji nastup za Belgiju ne mora biti onaj protiv Španjolske na Svjetskom prvenstvu.

- Ne pretpostavljam da će tako biti - rekao je.
 

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