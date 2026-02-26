Heroj Rijeke 'zaleđen' nakon dvoboja: 'Ništa ozbiljno. Htio sam što prije uskočiti u ekipu'

Toni Fruk odigrao je još jednu utakmicu za povijest Rijeke. Dva jako bitna gola koja su gurnula Rijeku u osminu finala Konferencijske lige protiv Omonije (3-1). Prvi onako njegov, "šmekerski", a drugi je plod njegovog "nosa za gol" i da bude u pravo vrijeme na pravom mjestu. Prvo poluvrijeme se stopio s ostatkom momčadi, ali u drugom je procvjetao. Nakon utakmice komentirao je događanja na Rujevici.

- Povijesni uspjeh, ovo smo zaslužili. Posvećujemo ovu utakmicu treneru Sanchezu. Želimo mu brz oporavak. Čestitke stožeru, nije bilo lako pripremiti ovu utakmicu pogotovo psihički. Prvi gol nas je poljuljao. Izašli smo u drugom poluvremenu, izdominirali i zasluženo prošli dalje - rekao je Fruk.

Kako je bez trenera na klupi?

- Malo neobično, ali poslao nam je video podrške, zaželio nam svu sreću i to nam je bio dodatan vjetar u leđa.

Prvo poluvrijeme slabo, u drugom rapsodija?

- Nismo očekivali da ćemo rano primiti i poljuljalo nas je. Očekivali smo da ćemo dominirati i da će oni ići na kontre gdje su opasni. Ušla je nesigurnost. Na poluvremenu je pao dogovor da moramo uzeti odgovornosti prema naprijed, da moramo bolje rješavati te situacije u zadnjoj trećini i nagradilo nas je.

Hvatate formu nakon ozljede?

- Nisam imao puno vremena za trenirati nakon ozljede. Što prije sam htio uskočiti u ekipu. Tako da skupljam utakmice i kroz treninge će doći forma. Led na prstu? Ma ništa ozbiljno, hvatam formu i bit će sve dobro.

Krenuli su golovi, a ovo je povijesna noć.

- Nadam se da nećemo stati i da će se nastaviti od sljedeće utakmice jer nam to treba. Dat ću sve od sebe, a golovi će dolaziti. Većina ekipe nije svjesna koliko je ovo uspjeh za klub. Ovakvu pobjedu u ovom natjecanju napravit je veliki posao. Bez navijača ovo ne bi bilo moguće, jako nam puno znače i nastavit ćemo tako dalje.

Bit će dobro dok god ste mislima u Rijeci.

- Ja sam igrač Rijeke. Davat ću sve od sebe za ovaj klub, tu sam vezan ugovorom. Želim pomoći ekipi i moj fokus je isključivo na Rijeci.