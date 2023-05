Hezonja: Ako itko može Bojana natjerati da se vrati, to sam ja!

Kruno Simon, Kruno Simon, pa Mario Hezonja. Hrvatska i treću godinu u nizu ima osvajača Eurolige! Real Madrid je nedjeljnom finalu srušio Olympiakos 79-78, iako je dvije minute prije kraja gubio sa šest razlike (78-72).

Čovjek odluke bio je veteran Sergio Llull koji je tri sekunde prije kraja pogodio težak šut, a to su mu, inače, bili prvi i jedini koševi na utakmici!

Sjajnu rolu u redovima pobjedničke momčadi odradio je i hrvatski reprezentativac Mario Hezonja koji je s 12 koševa bio treći najbolji strijelac Reala.

- Real je nešto posebno, ali sram me onog poraza u kupu, neću sada pričati puno od koga i zašto smo izgubili, ali i sada me sram. No to nam je pomoglo da ovdje napravimo pravi posao i dođemo do kraja - kazao je Hezonja za SportKlub pa nastavio:

Foto: INTS KALNINS

- Olympiakos je odlična ekipa, ima igrače koji jedan drugome odgovaraju. Presudila je naša želja za trofejem, odigrali smo pet utakmica zaredom za eliminaciju i to objašnjava što je Real Madrid. Trofeji su jako lijepi momenti, na početku nas je bilo previše, drago mi je da mogu pomoći i da smo napokon osvojili tu Euroligu. Više mi je drago zbog suigrača nego zbog sebe, kad se sjetim kako su izgubili od Efesa prošle godine. Moje misli su već na ACB ligi, želim i taj trofej.

Hezonja može natjerati Bogdanovića na povratak u reprezentaciju

Hezonju, naravno, nisu zaobišla ni pitanja o reprezentaciji.

- Mislim da je sad pravo vrijeme da se skupimo i pokažemo tko smo. Treba i razgovarati s Bojanom (op.a., Bogdanovićem). Nema više, ako itko može natjerati Bojana na povratak, to sam ja, ja sam mu ipak zemljak, haha! Ali nema ni smisla da mu prilazim ako mi ne počnemo raditi pomake. Da se konačno tu može izgraditi ozbiljna priča jer je neozbiljno da gubimo od ekipa od kojih smo gubili prošlo ljeto. Stvarno mi je stalo da napravimo nešto, ali sada gori pod nogama i treba se dokazivati. Mlade treba sada uzeti pod svoje i malo po malo će to ići na bolje - rekao je pa nastavio:

Foto: INTS KALNINS

- Za Hrvatsku sam uvijek na raspolaganju, normalno. S novim izbornikom Sesarom nisam nikad radio, ali čuli smo se, znam ga od prije, ali svejedno tko je, dobrodošao je. Najbitnije je da se napravi dobra kemija, koju smo nekada i imali, to mora ići na novi level. Ne može se više reprezentacija olako shvaćati jer onda dođu Finci i dobiju te. Stalo mi je stvarno da napravimo dobru priču, da se svi skupimo za iste ciljeve.

Novinar SportKluba imao je i zanimljiv razgovor s bh. reprezentativcem Džananom Musom, koji je osvojio drugi naslov u Euroligi nakon što je 2021. isti trofej digao s Anadolu Efesom. Za kraj su zapjeva hit Dine Merlina "Bosnom behar probeharao".

