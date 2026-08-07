Hezonja ispričao anegdotu o Draženu pa otkrio tko mu je najbolji: 'Svaka mu je kao kap'

Mario Hezonja sprema se za novu epizodu u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Nakon što je bio nositelj Real Madrida, dolazi u Cleveland Cavalierse. Potpisat će ugovor vrijedan 2,8 milijuna dolara. Naravno, svi se sjećaju Hezonjinog prvog boravka "preko bare" kada je oduševljavao u dresovima Orlanda, New Yorka i Portlanda. O raznim anegdota pričao je u podcastu "Karijera u retrovizoru".

Dio intervjua pogledajte OVDJE.

Hezonja je 2019. prešao u Portland Trail Blazerse i odabrao dres s brojem 44. Taj broj nosio je i veliki Dražen Petrović je tamo igrao, a Mario se osvrnuo baš na "košarkaškog Mozarta". Također, u podcastu je pričao i o Toniju Kukoču, kojeg smatra najboljim hrvatskim igračem ikada.

- Meni je moj kondicijski trener u Madridu pričao o Draženu, Sabonisu. Kaže da ih je gledao i vidio kako su prgavi i da im je to baš trebalo u klubu. Bili su gladni za uspjehom, a Real je trebao takve igrače. Ipak, ne mogu dati neko svoje mišljenje o Draženu kada ga nisam gledao - kaže Hezonja.

Zatim se osvrnuo na Kukoča.

- Meni je Toni najbolji naš igrač svih vremena. Toni dođe i ti odmah osjetiš da je to veličina. Bio je s nama na pripremama reprezentacije pa mi vikne: "Hezi, baci mi da vidim imam li još to u sebi". Ja mu dodam loptu, a to ulazi kao kap svaka. Za mene je to to. Ne možeš ti biti top 20 godina koje si igrao i onda reći da je košarka a iza tebe. Ti si košarka i ne možeš bježati od toga. Toni je zafrkant, odmah dođe i pokazuje kako to treba izgledati - rekao je Hezonja.

Naš Super-Mario našao se na popisu izbornika Tomislava Mijatovića za dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. protiv Latvije i Nizozemske. Hrvatska će biti u punom sastavu, a utakmice se igraju krajem kolovoza.