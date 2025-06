Hezonja: Jako sam frustriran. Jedna titula nije nam dovoljna

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja rekao je u petak, prilikom proslave naslova španjolskog prvaka u Madridu, da se nada novom dolasku na glavni trg s više titula, što bi moglo značiti da ostaje u "kraljevskom klubu".

- Hvala vam puno što ste došli proslaviti ovu titulu s nama. Također, hvala vam puno na podršci cijele ove sezone. To nam puno znači i nadam se da ćemo sljedeće godine doći ovdje više puta - izjavio je 30-godišnji Hezonja s balkona zgrade regionalne vlade na trgu Puerta del Sol.

Košarkaški Madrida došli su ondje s peharom prvaka, koji su osvojili u srijedu nakon što su u finalnoj seriji s 3-0 pobijedili Valenciju.

Hezonja je prije godinu dana produžio ugovor s Real Madridom do ljeta 2029., ali španjolski mediji su posljednjih dana izvještavali da bi ovo ljeto mogao otići u NBA ligu. Dubrovčanin je od 2015. do 2020. bio u Orlando Magicu, New York Knicksima i Portland Trail Blazersima, ali onda se vratio u Europu kako bi više igrao i bio protagonist. Mediji nisu naveli koji bi klubovi mogli biti zainteresirani za njega.

U posljednjoj pobjedi od 81-70 nad Valencijom bio je najbolji strijelac susreta sa 16 koševa. Nakon te utakmice je burno rekao novinarima da osvajanje naslova prvaka ne može opravdati lošu sezonu Real Madrida.

- Osjećam veliku frustraciju, ne želim reći sramotu. Potrebno je promisliti i biti bolji jer u ovakvom klubu nije dovoljna jedna titula - istaknuo je tada.

Real Madrid je izgubio od Unicaje iz Malage u finalima španjolskog Superkupa i Kupa kralja, a prvi put od 2021. nije se plasirao na Final Four Eurolige.