Hezonja ne može ni u e-repku: 'Zovem vas, ne javljate mi se'

Svojevremeno najveći hrvatski košarkaški talent Mario Hezonja nedavno je prekrižen od strane izbornika Veljka Mršića pa je htio zaigrati bar za e-sports reprezentaciju, no i oni su mu 'spustili rampu'

<p><strong>Hrvatski košarkaški savez</strong> (HKS) sa svog službenog Twitter profila komentirao je nedavnu objavu <strong>Marija Hezonje</strong> bi se htio okušati u esport hrvatsko reprezentaciji kad već ne može u pravoj. Nedavno ga je izbornik <strong>Veljko Mršić </strong>prekrižio sve dok je on na klupi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mario Hezonja</strong></p><p>HKS je prokomentirao spomenutu Hezonjinu objavu u humorističnom tonu:</p><p>- Nije se prijavio, a rok je nažalost već prošao.</p><p>Super Mario se neugodno začudio:</p><p>- Kako nisam!! Zovem vas, ne javljate mi se. Nema veze - zaključio je u pomirljivom tonu nakon čega su si unakrsno podijelili emotikone srca. </p><p>Podsjetimo, Hezonja je nedavno jednom odgovorio svom Instagram pratitelju na pitanje zašto ne igra za hrvatsku reprezentaciju. Odgovor je bio dvosmislen:</p><p>- Umoran sam i ne da mi se - i tako nastavio medijsku hajku oko tabu teme hrvatske košarke.</p><p><br/> Izbornik Veljko Mršić nakon te objave zauvijek je prekrižio mogućnost njegovog igranja za nacionalnu vrstu sve dok je on na klupi. </p><p>- To dovoljno govori o njemu. Ja sam pokušao u Las Vegasu stupiti s njim u kontakt i nakon toga još jednom, prije nekih godinu i više dana, i od toga nije bilo ništa. No, odlučio sam da Marija Hezonju neću zvati u reprezentaciju Hrvatske. Tako da Mario neće igrati za Hrvatsku i nije dio reprezentativnog sustava. Ma i da ima utakmica, on zbog svog odnosa prema reprezentaciji sigurno neće dobiti poziv - prokomentirao je tad izbornik.</p>