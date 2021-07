Nakon NBA balona mi je bilo dosta svega, bilo mi je dosta košarke i htio sam odustati, razmišljao je tako početkom godine hrvatski košarkaš Mario Hezonja (26).

Misli su mu bile daleko od košarke, mjesecima je bio bez kluba i bilo je pitanje hoće li nastaviti s karijerom. A onda je stigla ponuda koja se ne odbija. Stigao je u Panathinaikos, a navijači su ga u Ateni dočekali kao božanstvo. Vatromet, bakljada, pjesma, kao da su osvojili Euroligu. Bili su itekako svjesni kakvog igrača su dobili, a on je bio sretan jer je mogao opet uživati u košarci i igrati za klub koji voli.

Nakon što je neslavno završila njegova NBA epizoda, nitko nije znao što očekivati od Hezonje, ali samo nekoliko utakmica bilo je dovoljno da pokaže talent zbog kojeg je bio 5. pick na NBA Draftu. S klubom je osvojio Kup i prvenstvo, bio je idol navijača, nudili su mu milijun eura po sezoni za nastavak suradnje. Igrali su na kartu navijača koji ga obožavaju i njegove privrženosti klubu, no odbio je ponudu.

Stigla je bolja ponuda pa će tako karijeru nastaviti u ruskom Uniksu iz Kazanja, piše Dubrovački.hr! Rusi su prošle sezone izgubili u finalu Eurokupa i finalu prvenstva Rusije pa su vlasnici otvorili pipu sa željom da se u novoj sezoni domognu trofeja. S tim motivom su i angažirali hrvatskog trenera Velimira Perasovića, a on je sigurno i jedan od razloga zašto je Hezonja odlučio napustiti Atenu i preseliti se u Tatarstan.

Peras, kao bivši hrvatski izbornik, je itekako uvjeren u Hezonjinu kvalitetu, koja je posebno došla do izražaja u kvalifikacijama za OI kada je pokazao da je glavna violina naše reprezentacije uz Bojana Bogdanovića. Bogati vlasnici Uniksa mu mogu bez problema ponuditi raskošan ugovor, no nije samo to u pitanju. Tu je i odšteta od 400 tisuća eura.

Kada je odlazio iz Barcelone u NBA ligu prije šest godina, Katalonci su imali pravo prvokupa ako se ikada vrati u Europu. Ako kojim slučajem ode u neki drugi europski klub, dužan je isplatiti odštetu od 400.000 tisuća eura. Hoće li on to napraviti ili njegov novi klub, jpš nije poznato.

Hezonja je tako ispunio misiju zbog koje se i vratio u Europu. Oživio je karijeru nakon neuspješne petogodišnje NBA epizode te pokazao da je s razlogom nosio titulu najveće nade naše košarke. Dobio je sada priliku biti nositelj u klubu koji je posljednjih godina u strahovitom uzletu te će ih se itekako nešto pitati i u Euroligi. U Uniksu će dobiti veliku minutažu, veliku ulogu i kontinuitet. Sve ono što nije imao u NBA ligi. A lova je ionako gotovo ista.