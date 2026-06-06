Hezonjin Real završio sezonu bez trofeja prvi put od 2011., Hrvat ubacio najviše koševa

Košarkaši Real Madrida neočekivano su ispali u četvrtfinalu doigravanja španjolskog prvenstva od Tenerifa, nakon što su u subotu u trećoj utakmici odigranoj na svom parketu izgubili s 95-107.

Time su pred 9.000. gledatelja završili sezonu bez osvojenog trofeja, prvi put nakon 2011.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, koji je prošli tjedan bio proglašen najboljim (MVP) igračem prvenstva, ubacio je 22 koša, najviše u redovima Real Madrida.

"Kraljevski klub" se tako oprostio od natjecanja s ukupnim rezultatom 1-2 u pobjedama, premda je ligaški dio prvenstva bio završio na prvom, a Tenerife na osmom mjestu.

Neočekivano ispadanje lanjskog prvaka uslijedilo je dan uoči izvanrednih predsjedničkih izbora u Real Madridu. Na njima se natječu građevinar Florentino Perez, koji upravlja klubom 23 godine, te mladi energetski poduzetnik Enrique Riquelme Vives. U nedjelju bi oko 70.000 punoljetnih članova kluba, ujedno vlasnika, trebalo izaći na izbore.

Nogometna momčad je također završila sezonu bez osvojenog trofeja.

Košarkaši Real Madrida su prije dva tjedna izgubili u finalu Eurolige od grčkog Olympiakosa igranom u Ateni. Prethodno su izgubili i u finalu španjolskog Kupa kralja od Baskonije kao i u finalu španjolskog Superkupa od Valencije.

Real Madrid je inače rekorder s 11 osvojenih pehara prvaka Europe u košarci i 15 u nogometu.