Obavijesti

Sport

Komentari 0
PORAŽENI OD TENERIFA

Hezonjin Real završio sezonu bez trofeja prvi put od 2011., Hrvat ubacio najviše koševa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hezonjin Real završio sezonu bez trofeja prvi put od 2011., Hrvat ubacio najviše koševa
Foto: Louisa Gouliamaki

"Kraljevski klub" se tako oprostio od natjecanja s ukupnim rezultatom 1-2 u pobjedama, premda je ligaški dio prvenstva bio završio na prvom, a Tenerife na osmom mjestu.

Admiral

 Košarkaši Real Madrida neočekivano su ispali u četvrtfinalu doigravanja španjolskog prvenstva od Tenerifa, nakon što su u subotu u trećoj utakmici odigranoj na svom parketu izgubili s 95-107. 

Time su pred 9.000. gledatelja završili sezonu bez osvojenog trofeja, prvi put nakon 2011.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, koji je prošli tjedan bio proglašen najboljim (MVP) igračem prvenstva, ubacio je 22 koša, najviše u redovima Real Madrida.

"Kraljevski klub" se tako oprostio od natjecanja s ukupnim rezultatom 1-2 u pobjedama, premda je ligaški dio prvenstva bio završio na prvom, a Tenerife na osmom mjestu.

Neočekivano ispadanje lanjskog prvaka uslijedilo je dan uoči izvanrednih predsjedničkih izbora u Real Madridu. Na njima se natječu građevinar Florentino Perez, koji upravlja klubom 23 godine, te mladi energetski poduzetnik Enrique Riquelme Vives. U nedjelju bi oko 70.000 punoljetnih članova kluba, ujedno vlasnika, trebalo izaći na izbore.

Nogometna momčad je također završila sezonu bez osvojenog trofeja.

Košarkaši Real Madrida su prije dva tjedna izgubili u finalu Eurolige od grčkog Olympiakosa igranom u Ateni. Prethodno su izgubili i u finalu španjolskog Kupa kralja od Baskonije kao i u finalu španjolskog Superkupa od Valencije.

Real Madrid je inače rekorder s 11 osvojenih pehara prvaka Europe u košarci i 15 u nogometu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Rijeka u lovu na golmana, Barcelona ima plan B ako Alvarez propadne!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka u lovu na golmana, Barcelona ima plan B ako Alvarez propadne!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026