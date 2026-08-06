Hezonjino oproštajno pismo: 'Zbog mojih ste šutova gubili strpljenje, a i ja sam zbog vas'

Real Madrid se ne napušta, nosi se zauvijek, stoji u objavi hrvatskog košarkaškog reprezentativca Marija Hezonje (31) na društvenim mrežama uz oproštajno pismo od "kraljevskog kluba" koje je završilo i na naslovnici prestižnog španjolskog medija Marce. On se prošli mjesec vratio u NBA nakon šest godina, gdje će nastupati za Cleveland Cavalierse. U španjolskoj je prijestolnici proveo četiri godine, a njegovo pismo, koje je napisao na španjolskom, prenosimo u cijelosti:

"Nakon dugog razmišljanja tijekom proteklog mjeseca, odlučio sam se usredotočiti na ono pozitivno. Tijekom boravka u Madridu imao sam sreću dijeliti svlačionicu i život s izvanrednim suigračima i trenerima, ljudima s kojima znam da ću doživotno biti u kontaktu. S vremenom sam, polako i često uz poteškoće, naučio da se istinska veličina osobe mjeri upravo time. Silno me veseli što sam tako važan dio svoje karijere podijelio s tako bliskim i iznimnim ljudima.

Također sam postigao nešto vrlo teško, nešto što ću s najvećim poštovanjem i ljubavlju nositi sa sobom do kraja života: vezu s madridistima. Bilo je noći kada sam vas vjerojatno natjerao da izgubite strpljenje šutom koji je samo Mario mogao uputiti, a da nitko nije rekao ni riječi... i kad ste me natjerali da izgubim svoje strpljenje. Pretpostavljam da su takvi odnosi jako bitni. Ovdje mi je od prvog dana poruka bila vrlo jasna: osvoji sve. I postigli smo to: utakmice, bitke, ratove, titule... SVE! Ali ako me itko istinski osvojio, to ste bili vi.

El Real Madrid no se deja, se lleva para siempre. pic.twitter.com/ITGwkfGYgC — Mario Hezonja (@mariohezonja) August 6, 2026

Naučili ste me što znači biti dio kluba koji se osjeća kao obitelj. Učinili ste me pravim pobjednikom. Spoj mog mentaliteta, karaktera, moje osobnosti i natjecateljskog duha s DNK-om Real Madrida je, bez sumnje, jedna od najboljih stvari koje su mi se ikada dogodile. Sve sam savršeno shvatio vrlo rano, možda i prije nego što sam zamišljao: ovo je bilo moje mjesto. Ali trenutak za koji sam mislio da nikada neće doći je došao: napuštanje Real Madrida, napuštanje mog doma. Odluka koja ne proizlazi iz nedostatka vaše naklonosti ili nedostatka želje da se nastavim boriti za ovaj grb, već iz okolnosti koje su me navele da krenem drugim putem.

Hvala vam od srca na tome kako ste se prema meni odnosili od prvog dana. Uvijek sam se trudio uzvratiti tu naklonost tako što sam vam bio što bliže: prije, tijekom i nakon utakmica, u Zakladi, po gradu i prije svega, na terenu, dajući sve od sebe u svakom posjedu kako bih pomogao momčadi da pobijedi. I upravo sam tamo najviše osjetio vašu podršku: u dobrim i lošim vremenima!

Volio bih da su svi ljudi tako ozbiljni, jasni i razumljivi

Nastavljam putovanje s istim entuzijazmom i ambicijom s kojom sam i stigao. Već me poznajete. Nadam se da će nam se putevi jednog dana ponovno sresti. Želim vam sve najbolje. Uvijek ću pomno pratiti momčad. HVALA VAM! HALA MADRID I NIŠTA VIŠE! Također bih želio zahvaliti predsjedniku Florentinu Pérezu i svima koji rade u klubu na ovim divnim godinama.

Želim zahvaliti i Albertu Herrerosu i Rudyju Fernándezu na njihovoj profesionalnosti, na lijepim riječima koje su uvijek imali za mene, i privatno i u medijima, i na podršci koju su uvijek pružali. I, posebno, Juanu Carlosu Sánchezu, na svemu što mi je dao i na načinu na koji je vodio brigu o mom ugovoru kako bih mogao nastaviti slijediti san o igranju u NBA-u. Bit ću vam vječno zahvalan. Volio bih da su svi ljudi tako ozbiljni, tako jasni i tako lako razumljivi. Uvijek ću cijeniti odnose izgrađene na riječima, poštovanju i povjerenju. To su vrijednosti koje sam oduvijek smatrao temeljnim i nastavit ću ih cijeniti kamo god da krenem."