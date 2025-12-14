Hit igrač HNL-a igrat će na SP-u: 'Proživio sam obiteljsku dramu'

Pozdrav, Iuri ovdje. Da, zovu me u Varaždinu 'Jura', smiješno mi je to, ali drago mi je da su mi nadjenuli hrvatsko ime jer znam da su me prihvatili kao svojega, započeo nam je dobro raspoloženi Iuri Tavares (24), krilni napadač Varaždina koji je u nevjerojatnoj pobjedi protiv Lokomotive (4-2) zabio gol i izborio penal. Nakon toga su ga na utakmicu protiv Vukovara 1991 došli gledati skauti Betisa i Groningena, ali Varaždinci su tu utakmicu izgubili 2-0.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+