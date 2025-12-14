Obavijesti

Sport

Komentari 1
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA PLUS+

Hit igrač HNL-a igrat će na SP-u: 'Proživio sam obiteljsku dramu'

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 4 min
Hit igrač HNL-a igrat će na SP-u: 'Proživio sam obiteljsku dramu'
Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kod kuće mi je sin imao nesreću. Kad sam dobio poruku da se to dogodilo, tri dana nisam spavao. Onda sam prelomio i poslao poruku treneru da moram ići u Portugal, rekao nam je Iuri Tavares

Pozdrav, Iuri ovdje. Da, zovu me u Varaždinu 'Jura', smiješno mi je to, ali drago mi je da su mi nadjenuli hrvatsko ime jer znam da su me prihvatili kao svojega, započeo nam je dobro raspoloženi Iuri Tavares (24), krilni napadač Varaždina koji je u nevjerojatnoj pobjedi protiv Lokomotive (4-2) zabio gol i izborio penal. Nakon toga su ga na utakmicu protiv Vukovara 1991 došli gledati skauti Betisa i Groningena, ali Varaždinci su tu utakmicu izgubili 2-0. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto
UZ SUDAČKE KONTROVERZE

VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto

Lokosi su na Maksimiru protiv Hajduka poveli u 12. minuti desetim golom sezone Aleksa Stojakovića, izjednačio je Ante Rebić u 27. drugim, a i prvi je zabio istom protivniku. Šego je u 54. zabio za preokret
VIDEO Osijek - Gorica 1-1: Gosti sačuvali bod s igračem manje!
NERVOZNA UTAKMICA

VIDEO Osijek - Gorica 1-1: Gosti sačuvali bod s igračem manje!

Osijeka je protiv Gorice gledalo svega 2046 gledatelja, što je najmanje u povijesti Opus Arene! "Bijelo-plavi" su ostali na začelju HNL-a s 13 bodova, dok je Gorica sedma s 19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025