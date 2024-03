Hit trener Lige prvaka: Teško je vidjeti Sigurdssonov potpis, ali vidi se jedna jako dobra stvar

Hrvatska je slavila protiv Austrije u prvoj i najvažnijoj utakmici kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre. Dagur Sigurdsson s osmjehom će pamtiti debi na klupi Hrvatske jer je nadigrao protivnika s kojim je Hrvatska remizirala prije 2 mjeseca na Europskom prvenstvu i koji je u uzlaznoj putanji. Iako je odradio samo tri treninga s momčadi, Islanđanin može biti zadovoljan. Zadovoljan je i Andrija Nikolić, trener RK Zagreba.

- Izgledalo je dobro. Vidjelo se da je veliki ulog u igri i da postoji određena nervoza. Napravili smo na početku nekoliko tehničkih grešaka, ali izgledali smo dobro. Sigurdsson je odličan trener, ali je prekratko on ovdje. Uspio je tri treninga odraditi ovdje i teško je još uvijek vidjeti njegov potpis. Vidi se da je donio jednu disciplinu koja se isticala. Bili smo dobri. Jasno je da smo bolji od Austrije, ali u prošlosti smo ovakve utakmice znali gubiti - rekao je Nikolić za 24sata.

Odličnu rolu odigrali su i njegovi igrači. Srna je zabio šest golova, a Mandić bio odličan na vratima. Jakov Gojun je dobio crveni karton u 15. minuti, ali Sigurdsson ima velike planove s njim u obrani.

- Srna je bio odličan. Klarica nije imao preveliku minutažu s obzirom da je Martinović imao odličnu večer. Mandić je ponovno bio odličan. Šteta za Jakova što je dobio crveni jer bi on sigurno podignuo još više tu igru u obrani. To je bio start za dvije minute. Siguran sam da mu znači što se vratio u reprezentaciju i želi pomoći.

Sigurdsson je srčano slavio pobjedu, pjevao himnu i vidi se da mu znači dolazak u Hrvatsku.

- Vjerojatno je prepoznao da Hrvatska ima potencijal koji nije do kraja iskorišten i da ga on može do kraja probuditi i da ostvari dobre rezultate. On je bio u Japanu nekoliko godina i vjerojatno se zasitio. Tamo je došao do razine gdje nije mogao više i moguće da se zato odlučio za Hrvatsku - završio je Nikolić