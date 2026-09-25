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HIT VIDEO Luka Modrić, Kovačić i Petar Sučić gađaju rupu, a pun bus suigrača čeka ih za večeru...

Piše Josip Tolić,
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HIT VIDEO Luka Modrić, Kovačić i Petar Sučić gađaju rupu, a pun bus suigrača čeka ih za večeru...
Foto: Instagram
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Modrić i društvo na Rujevici zabavili stožer: Kovačić pogodio iz druge, kapetan se namučio, a sve je završilo urnebesnim slavljem

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Hvala onomu tko je izbušio onu rupu, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz video scene koja je postala hit među navijačima. Naime, nakon treninga u srijedu trojica reprezentativaca ostala su gađati šupljinu u potpornom zidu na kampu na Rujevicu i zabavili članove stožera, prvi među njima Luka Modrić (41).

Prvi ju je pogodio Mateo Kovačić (32), i to već nakon drugog pokušaja. A njegov kum Luka se, čini se, dosta mučio.

- Stavi ono "one hour later" (jedan sat kasnije) - povikao je Modrić snimatelju.

Kad je kapetan pogodio, vrištao je od uzbuđenja kao malo dijete, a za njim je, nakon još podosta promašaja, pogodio Petar Sučić (22). No prije odlaska u autobus morala su sva trojica pogoditi još po jednom. Umalo su zakasnili na večeru...

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