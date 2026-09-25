Modrić i društvo na Rujevici zabavili stožer: Kovačić pogodio iz druge, kapetan se namučio, a sve je završilo urnebesnim slavljem
HIT VIDEO Luka Modrić, Kovačić i Petar Sučić gađaju rupu, a pun bus suigrača čeka ih za večeru...
Hvala onomu tko je izbušio onu rupu, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz video scene koja je postala hit među navijačima. Naime, nakon treninga u srijedu trojica reprezentativaca ostala su gađati šupljinu u potpornom zidu na kampu na Rujevicu i zabavili članove stožera, prvi među njima Luka Modrić (41).
Prvi ju je pogodio Mateo Kovačić (32), i to već nakon drugog pokušaja. A njegov kum Luka se, čini se, dosta mučio.
- Stavi ono "one hour later" (jedan sat kasnije) - povikao je Modrić snimatelju.
Kad je kapetan pogodio, vrištao je od uzbuđenja kao malo dijete, a za njim je, nakon još podosta promašaja, pogodio Petar Sučić (22). No prije odlaska u autobus morala su sva trojica pogoditi još po jednom. Umalo su zakasnili na večeru...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+