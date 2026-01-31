Obavijesti

Hitna odvela igrača Slavena!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Crepulja je u Slaven Belupo stigao 2024. iz Voluntarija, a za "farmaceute" je odigrao 137 utakmica i zabio pet golova, uz 11 asistencija

Admiral

Utakmica Slaven Belupa i Varaždina nije imala lijep početak. Naime, već u uvodnim minutama utakmice dogodila se nezgoda igraču domaće momčadi.

Ljuban Crepulja (32) dobio je kopačkom u glavu u pokušaju da dođe do lopte pored igrača Varaždina, pojavila se i krv te je odmah legao na travnjak. Nažalost, morala je intervenirati i hitna pomoć koja ga je odvezla sa stadiona.

Situaciju pogledajte OVDJE

Umjesto Crepulje tako je već u šestoj minuti dvoboja u igru ušao Michael Agbekpornu. 

Crepulja je u Slaven Belupo stigao 2024. iz Voluntarija, a za "farmaceute" je odigrao 137 utakmica i zabio pet golova, uz 11 asistencija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

