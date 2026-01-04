Hitna situacija odgodila start utakmice Fulham - Liverpool

Uoči početka nedjeljne utakmice Premier lige između Fulhama i Liverpoola na stadionu Craven Cottage, dogodila se hitna medicinska situacija koja je prisilila klubove na kratku odgodu. Fulham je o svemu obavijestio javnost putem društvenih mreža 12 minuta prije zakazanog početka u 16 sati.

"Zbog hitne medicinske situacije na terenu, početak utakmice odgođen je za 15 minuta", stajalo je u objavi koja je u kratkom roku prikupila više od 200.000 pregleda.

Klub nije iznosio detalje o prirodi incidenta, stavljajući naglasak na privatnost pogođene osobe, a novi termin početka utakmice pomaknut je na 16.15.

Navijači suparničkih momčadi, uključujući brojne pristalice Liverpoola, pa i Manchester Uniteda, ostavili su klupske boje po strani i ujedinili se u porukama podrške. Komentari poput "Nadam se da je osoba stabilno i dobro" i "Nadam se da su svi u redu" preplavili su objavu, dokazujući da je u kriznim trenucima ljudskost iznad sportskog rivalstva. Rijetki pokušaji širenja dezinformacija i teorija zavjere ostali su na marginama rasprave.

Fulham je nakon 15 minuta, točno u vrijeme novog početka susreta, objavio fotografiju momčadi uz poruku "Naprijed Fulham", signalizirajući da je krizna situacija pod kontrolom. Klub nije davao daljnje informacije o incidentu.