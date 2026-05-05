HNK Šibenik pred gašenjem, a novom klubu treba ime! Dvije su opcije, jedna bliska Dinamu

Šibenskoj tragediji, čini se, nema kraja i klub bi se zaista mogao ugasiti. Kako stvari stoje, samo je pitanje vremena kada će se to dogoditi. HNK Šibenik prošle je godine igrao u HNL-u, a zatim je krenuo slobodan pad. Klub igra četvrtu ligu, dobio je stečajnog upravitelja, što jasno pokazuje da je financijska situacija kritična, a sad se razmišlja o pokretanju novog kluba. Taj novi klub bio bi nova pravna osoba, ali bi nastavio šibensku nogometbu tradiciju, neslužbeno doznaje Šibenik.in.

Ako u zadnji čas ne "uleti" neki investitor i podmiri dugovanja, HNK Šibenik će se ugasiti i u grad će dobiti novi klub. On bi krenuo iz petog ranga natjecanja, to jest, županijske lige. Također, novi šibenski klub ne bi mogao nastupati ni u Kupu, prije nego osvoji Županijski kup. Više ne bi mogao dobivati postotke od prodaje bivših igrača, ali bi financijski krenuo ispočetka. Bez ikakvih dugova i bez Fifine zabrane dovođenja igrača.

Još jedna bitna stvar je, kako piše Šibenik.in, je ta da je Savez propisima dozvolio da Škola nogometa starog kluba prijeđe u novi, uz zaštitu statusa. Naravno, još jedno od glavnih pitanja su ime i boje kluba, a o tome će se pitati i najvjernije navijače Šibenika, Funcute, ako do toga dođe.

Prema informacijama razmatra se o dva imena. Glavni prijedlozi su Građanski nogometni klub (GNK) Šibenik i Hrvatski nogometni klub Šibenik 1932. Najpoznatiji "Građanski" je Dinamo, a godinu u imenu novog kluba iskoristili su mnogi (npr. Karlovac). Boje kluba i grb trebali bi ostati isti, kako bi se nastavila tradicija koju je do sada nosio HNK Šibenik.