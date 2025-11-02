HNL dan za povijest: Ovo se nije dogodilo već tri i pol godine!

Slaven Belupo - Hajduk 0-0, Osijek - Varaždin 0-0. To su rezultati današnjeg dana HNL programa u 12. kolu, a to se nije dogodilo već tri i pol godine!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:08 Sažetak utakmice Osijek - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Točnije, posljednji su put dvije utakmice na isti dan u hrvatskom prvenstvu bez golova završile 12. ožujka 2022. Tada su Slaven Belupo i Istra 1961 odigrali "nulu", kao i Hajduk i Dinamo.

Zanimljivo, ovo su bile četvrta i peta utakmica bez golova ove sezone u HNL-u, a Varaždin i Osijek već su remizirali ovim rezultatom u 3. kolu. Osim njih, učinili su to i Osijek protiv Rijeke (2. kolo) te Rijeka protiv Istre (8. kolo).

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kolo će zatvoriti Gorica i Lokomotiva dvobojem u ponedjeljak od 18 sati.