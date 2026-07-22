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BORBA ZA EUROPSKA MJESTA

HNL je tik iznad crte i - Rusije na Uefinoj ljestvici. Evo što to znači

Piše Josip Tolić,
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HNL je tik iznad crte i - Rusije na Uefinoj ljestvici. Evo što to znači
Foto: Kjetil Waber / SPP
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Hrvatski nogomet godinama tone kad je u pitanju rezultat u Europi: Dinamo remizirao, HNL ostao 23. i mora početi skupljati bodove za koeficijent

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Pobjeda, remi i poraz. To je bilanca hrvatskih predstavnika u prve tri ovosezonske utakmice. Nakon što je Hajduk uz dosta muke prošao Žilinu i ušao u drugo pretkolo Europske lige, Dinamo je u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka remizirao 1-1 s Thunom i nastavio skroman niz u Europi u posljednjih devet utakmica (svega jedna pobjeda).

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
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Foto: Kjetil Waber / SPP

Taj je bod HNL-u donio 0,125 bodova na ljestvici koeficijenata svih europskih liga i ostao je na 23. mjestu, posljednjem iznad crte koja bi u sezoni 2027/28. prvaku zadržala povlašteni status starta u drugom, a ne prvom pretkolu Lige prvaka. Prva među ligama koje drže to mjesto je Rusija, iako suspendirana, no drži prosjek najnižeg petogodišnjeg učinka prije suspenzije 2022.

Nekad je hrvatska liga sanjala o dva kluba predstavnika u Ligi prvaka, što se i dogodilo u korona ljeto 2020., kad je zauzimala 15. mjesto. Sedam godina poslije domaća liga bori se za ostanak među najbolje 23 lige. Mnogi se nadaju kako će upravo ovo ljeto donijeti iskorak, pogotovo nakon povoljnog ždrijeba trećeg pretkola održanog u ponedjeljak, no do toga je još velik put. I, ne manje važno, svaki pozitivan rezultat i u pretkolima donosi nove bodove.

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Ovaj i idući tjedan mogao bi uvelike usmjeriti sezonu hrvatskog nogometa, a pogotovo kraj kolovoza i ždrijeb ligaške faze triju klupskih natjecanja. Dinamo ima veliku priliku dočekati jesen u Europi, Hajduk to čeka 16 godina, a Rijeci se sasvim otvorio put do playoffa. Neka sreća pomazi i Varaždin pa da domaća liga ponovno krene na stare staze europske slave.

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