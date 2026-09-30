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ZA 8. KOLO

HNL klubovi doznali kazne. Dinamo zbog pirotehnike i rasizma mora platiti najviše

Piše Zdravko Barišić,
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HNL klubovi doznali kazne. Dinamo zbog pirotehnike i rasizma mora platiti najviše
Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Zbog pirotehnike i rasizma na utakmici protiv Lokomotive u 8. kolu HNL-a, Dinamo će morati platiti 7800 eura, a Hajdukova blagajna ispraznit će se za iznos od 4000 eura

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Prošlo je deset dana otkako se igralo 8. kolo HNL-a, ali kako je na snazi reprezentativna stanka i to sve do 9. listopada, disciplinskom sucu Alanu Klakočeru nije se previše žurilo s odlukom o kaznama za spomenuto kolo pa su klubovi tek danas doznali svoju kaznu.

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Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk VIDEO
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Za promjenu, najtežu kaznu dobio je Dinamo koji će, zbog pirotehnike, rasizma i drugih oblika diskriminacije na utakmici protiv Lokomotive, morati platiti 7800 eura. Rijeka je u Jadranskom derbiju demolirala Hajduk (3-0), no isto tako će se isprazniti i njihova blagajna za iznos od 2300 eura zbog korištenja pirotehnike od stane njihovih navijača.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nastradao je i Hajduk. Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije dobio je kaznu od 4000 eura. 

Liga se nastavlja 9. listopada kada će deveto kolo otvoriti Gorica i Rudeš, a u sljedećem kolu disciplinski sudac imat će gomilu posla jer će se na Poljudu sastati Hajduk i Dinamo. 

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