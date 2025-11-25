Obavijesti

HNL legenda u suzama otišla iz Kine: 'Pjevao sam na kineskom. HNL? Ne treba mi taj stres...'

Piše Tomislav Gabelić,
"Naučio sam jednu kinesku pjesme koja dira u srce i zapjevao je navijačima, oni su nastavili..., Bio sam dobar do trenutka kada su me suigrači zagrliti, tu me spojilo i suze su mi same krenule niz lice..."

Nakon četiri i pol godine koje je Franko Andrijašević proveo u dresu kineskog prvoligaša Zhejianga došlo je vrijeme za rastanak. Kapetan i najbolji igrač oprostio se od kluba onako kako i dolikuje klupskim legendama, golom u zadnjoj utakmici a potom i emotivnim govorom navijačima koji su mu na tribinama podigli posebno izrađenu koreografiju.  Podigli su Kinezi i stotine dresova s njegovim imenom, bilo je čak i dresova hrvatske reprezentacije i Hajduka... Suigrači su ga ispratili s terena, bilo je i zagrljaja, i suza, emocije nije mogao suspregnuti ni Franko koji je sa suzama u očima zadnji put izašao s terena kojim je trčao zadnje četiri i pol godine.  

