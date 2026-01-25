Obavijesti

HNL-ovci, čuvajte se! Napadači Dinama su ove sezone zabili više i od zvijezda Real Madrida

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prvi put nakon tri godine Dinamo ima tri igrača koji imaju dvoznamenkast broj golova i sva trojica su napadači. Toliko raspucanih napadača nema ni Real Madrid, samo je Kylian Mbappe na dvoznamenkastom učinku (34 gola)

Veličanstvena večer na Maksimiru u kojoj su srušili FCSB 4-1 i gotovo osigurali eliminacijsku fazu Europske lige dala je igračima Dinama veliku dozu samopouzdanja za nastavak sezone, a navijači su se napunili optimizmom. Jer ako "modri" na ovom tragu nastave igrati tijekom proljeća, mogli bi napraviti velike stvari. Prije svega u HNL-u, gdje im je cilj vratiti se na tron.

