HNS: Adrian Segečić dobio je naše nogometno državljanstvo!

Fifa je obavijestila Hrvatski nogometni savez da je prihvatila zahtjev Adriana Segečića (21) za promjenom državljanstva, objavio je HNS na stranicama.

Podsjetimo, Segečić je nastupao za australske U-17, U-20 i U-23 selekcije, a HNS je uspješno završio postupak pred Fifinom Komorom za status igrača.

- S velikim zadovoljstvom primili smo ovakvu odluku Fife te se radujemo dočekati Adriana u okruženju naše mlade reprezentacije. Pritom zahvaljujem našem tehničkom direktoru Pletikosi i administraciji Saveza koji su još jednom odradili vrhunski posao u komunikaciji prema igraču i Fifi. Raduje me što su Adrian i obitelj odabrali igranje za Hrvatsku, što puno govori i o domoljublju koje vlada u našoj dijaspori, ali i o slici koju ostavlja hrvatska reprezentacija u svijetu - ne samo svojom kvalitetom i rezultatima već i zajedništvom i atmosferom koja privlači mlade igrače - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić, dok je zadovoljstvo učinjenim istaknuo i sam Segečić.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nije lako donijeti ovakvu odluku jer sam odrastao u Australiji koju sam i predstavljao u mlađim uzrastima, pa stoga želim izraziti zahvalnost i trenerima i suigračima s kojima sam dijelio svlačionicu. No, moja obitelj je iz Hrvatske i osjećam pripadnost hrvatskom narodu te sam osjetio želju predstavljati Hrvatsku kao svoju domovinu - rekao je i dodao:

- Zahvaljujem HNS-u na predanosti u ovom postupku, osjetio sam jasnu želju ljudi iz Saveza da budem dio hrvatske nogometne obitelji. Radujem se okupljanju kod izbornika Olića s mladom reprezentacijom u čijem je stožeru i Niko Kranjčar, koji je ostavio veliki trag u 'mom' Portsmouthu, a nastavit ću naporno raditi kako bih ostvario i nogometni san igranja za hrvatsku A reprezentaciju.

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Tehnički direktor A selekcije i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa podijelio je svoja razmišljanja.

- Na početku, hvala Adrianu i njegovoj obitelji na ugodnoj komunikaciji koju smo imali u proteklom razdoblju - bez jasne želje s njihove strane, nema ni smisla ulaziti u ovakav proces u koji smo uložili dosta napora jer smo duboko uvjereni da Adrianov talent ima ima jasnu perspektivu u A reprezentaciji. Naravno, na Adrianu je da nastavi raditi kao i do sada, u što ne sumnjam po svemu što je do sada pokazivao u karijeri. Bit će ga lijepo vidjeti u hrvatskom dresu već uskoro u mladoj reprezentaciji gdje će, uvjeren sam, biti veliko pojačanje. Zahvaljujem predsjedniku Kustiću na podršci koju nam daje u radu, kao i pravnom teamu koji je kvalitetno predstavio ovaj slučaj pred Fifom, a sada nam ostaje uživati u onome što će Adrian donijeti hrvatskom nogometu - rekao je.

Segečić igra za Portsmouth, pokriva pozicije ofenzivnog veznjaka i desnog krila, a ove je sezone odigrao 32 utakmice i zabio pet golova. Majka i otac su mu djeca hrvatskih iseljenika pa je po toj liniji dobio državljanstvo.