Ponavlja se 'slučaj Šimunić': Australski ofenzivac odlučio se igrati za našu reprezentaciju!

Talentirani veznjak Portsmoutha Adrian Segečić (21) odlučio se za hrvatsku nogometnu reprezentaciju ispred australske, prenosi ABC news. Iako je prošao omladinske kategorije Australije, odlučio se za Hrvatsku.

Manje od tri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva, Segečić se odlučio za promjenu nogometnog "državljanstva", a promjena se vidi i na Fifinim stranicama.

Dok Segečić ne nastupi za "vatrene", može se vratiti australskoj reprezentaciji, ali bi trebao podnijeti službeni zahtjev u tom slučaju. Radi se o 21-godišnjem ofenzivnom veznjaku i desnom krilu rođenom u Australiji, gdje je i započeo karijeru. Godine 2025. prešao je u Portsmouth za kojeg nastupa u Championshipu. Ove je sezone odigrao 32 utakmice i zabio pet golova.

Nastupao je za australske U-17, U-20 i U-23 reprezentacije, a u rujnu prošle godine je primio poziv izbornika A selekcije, ali nije odigrao ni minute protiv Novog Zelanda, a kasnije ga više nisu zvali. Zanimljivo, Segečić je više puta naglašavao da želi igrati za Australiju na Svjetskom prvenstvu, ali nešto se u međuvremenu očito promijenilo.

Odlučio se tako mladi ofenzivac slijediti stope Josipa Šimunića, koji je rođen i odrastao u Australiji, ali se 2001. odlučio igrati za Hrvatsku.

Dakako, pitanje je hoće li se Segečić naći na popisu hrvatske reprezentacije koja je prava nogometna velesila, naročito u posljednjih nekoliko godina.