Obavijesti

Sport

Komentari 0
ADRIAN SEGEČIĆ

Ponavlja se 'slučaj Šimunić': Australski ofenzivac odlučio se igrati za našu reprezentaciju!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Adrian Segečić nastupao je za australske U-17, U-20 i U-23 selekcije i dobio poziv za A selekciju, ali za nju nije nastupio. Igra za Portsmouth u Championshipu i ove je sezone odigrao 32 utakmice i zabio pet golova

Talentirani veznjak Portsmoutha Adrian Segečić (21) odlučio se za hrvatsku nogometnu reprezentaciju ispred australske, prenosi ABC news. Iako je prošao omladinske kategorije Australije, odlučio se za Hrvatsku. 

Manje od tri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva, Segečić se odlučio za promjenu nogometnog "državljanstva", a promjena se vidi i na Fifinim stranicama. 

Dok Segečić ne nastupi za "vatrene", može se vratiti australskoj reprezentaciji, ali bi trebao podnijeti službeni zahtjev u tom slučaju. Radi se o 21-godišnjem ofenzivnom veznjaku i desnom krilu rođenom u Australiji, gdje je i započeo karijeru. Godine 2025. prešao je u Portsmouth za kojeg nastupa u Championshipu. Ove je sezone odigrao 32 utakmice i zabio pet golova. 

Nastupao je za australske U-17, U-20 i U-23 reprezentacije, a u rujnu prošle godine je primio poziv izbornika A selekcije, ali nije odigrao ni minute protiv Novog Zelanda, a kasnije ga više nisu zvali. Zanimljivo, Segečić je više puta naglašavao da želi igrati za Australiju na Svjetskom prvenstvu, ali nešto se u međuvremenu očito promijenilo. 

Odlučio se tako mladi ofenzivac slijediti stope Josipa Šimunića, koji je rođen i odrastao u Australiji, ali se 2001. odlučio igrati za Hrvatsku. 

Dakako, pitanje je hoće li se Segečić naći na popisu hrvatske reprezentacije koja je prava nogometna velesila, naročito u posljednjih nekoliko godina. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive
POGLEDAJTE GALERIJU

Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive

Nogometaši Dinama sudjelovali su u promotivnoj kampanji nacionalne naftne kompanije na današnji dan 2007. na jednoj pumpi u Zagrebu. Građanima su gorivo točili Modrić, Eduardo, Pokrivač, Chago...
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026