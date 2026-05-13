HNS doveo još jednog mladog talenta u 'vatrene'! Olić ga je odmah pozvao u U-21 selekciju

Nakon Bayernova najmlađeg debitanta u Ligi prvaka Filipa Pavića (16), koji će nastupati za Hrvatsku U-17 na predstojećem Europskom prvenstvu, a nedavno i Adriana Segečića, HNS je ovaj tjedan doveo još jednog mladog talenta iz inozemstva pod stijeg Lijepe Naše! Riječ je o Davidu Vujeviću (19), stoperu Züricha s 20 nastupa u tamošnjoj prvoj ligi, koji je između Švicarske i Hrvatske odabrao mlade "vatrene".

- Ponosan sam što ću moći predstavljati Hrvatsku, zemlju mojih roditelja i mog naroda. Od malih nogu navijam za Hrvatsku i s velikom srećom sam doživio iznimne uspjehe koje je hrvatska reprezentacija ostvarivala proteklih godina. Duboko cijenim sve što mi pruža Švicarska, koju doživljavam svojom drugom domovinom, u kojoj sam odrastao i u kojoj se nogometno razvijam. Smatram da je ovo bio ispravan trenutak za donijeti ovakvu odluku i zahvaljujem svima koji je razumiju i poštuju, a posebno mojoj obitelji na velikoj podršci - izjavio je Vujević, prenosi HNS.

Statistika Davida Vujevića

Foto: Sofascore za 24sata

Vujević je cijelu karijeru u Zürichu, u seniorima je od prošlog ljeta, a tržićna mu je vrijednost milijun eura. Izbornik Ivica Olić odmah ga je uvrstio na popis reprezentativaca za predstojeće prijateljske utakmice U-21 vrste protiv Grčke 30. svibnja, Katra 3. lipnja i Irske 6. lipnja. Cijeli popis igrača možete pogledati OVDJE.

- Drago nam je zbog ovakve odluke Davida i njegove obitelji te se radujemo vidjeti ga u okruženju naše mlade reprezentacije na narednom okupljanju. Radi se o još jednom pravom talentu koji s 19 godina već ima ozbiljno prvoligaško iskustvo u jednoj jakoj ligi te će sigurno ojačati konkurenciju koju imamo u U-21 reprezentaciji. Želimo mu srdačnu dobrodošlicu u hrvatsku nogometnu obitelj, a na njemu je da nastavi kvalitetno raditi što će mu omogućiti da maksimalno iskoristi svoj veliki potencijal, u koji duboko vjerujemo - rekao je tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa.

