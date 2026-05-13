Olićev novi popis za prijateljske utakmice. Pozvao čak 31 igrača, među njima najviše iz Hajduka

Izbornik hrvatske U-21 nogometne reprezentacije Ivica Olić objavio je popis igrača za predstojeću reprezentativnu akciju, prijateljske utakmice protiv Grčke 30. svibnja, Katra 3. lipnja i Irske 6. lipnja. Mjesta odigravanja utakmica još nisu odlučena, javlja HNS.

Podsjetimo, mladi "vatreni" pauziraju od kvalifikacija za Europsko prvenstvo u ovom terminu, vode u kvalifikacijskoj skupini s 13 bodova, dva više i utakmicom manje od drugoplasirane Turske, a iduće natjecateljske utakmice imaju krajem rujna i početkom listopada, domaći dvoboj protiv Mađarske (26. rujna) i gostovanja kod Ukrajine na neutralnom terenu 2. listopada, kao i u Litvi 6. listopada.

Olić je na popis uvrstio čak 31 igrača, od čega su četiri golmana, 18 braniča i devet napadača, među njima i novopečeni "vatreni" iz Švicarske David Vujević, nogometaš Züricha. Pritom su i četvorica igrača na pretpozivu. Što se klubova tiče, najzastupljeniji je Hajduk s tri imena (Toni Silić, Šimun Hrgović i Roko Brajković), slijede Rijeka, Osijek, Varaždin, Vukovar, Slaven Belupo, Lokomotiva i Rudeš s po dva, dok prvaka Dinamo zastupa tek Fran Topić.

Olićev popis za prijateljske utakmice

golmani: Toni Silić (Hajduk), Anthony Pavlešić (Rudeš), Jozo Vukman (Hrvace), Luka Savatović (Lokomotiva)

braniči: Branimir Mlačić (Udinese), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzić (Cultural Leonesa), Sven Lesjak (Varaždin), Moreno Živković (Vukovar 1991), David Vujević (Zürich), Šimun Hrgović (Hajduk), Filip Krušelj (Slaven Belupo), Domagoj Bukvić (Osijek), Noel Bodetić (Rijeka), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Luka Vrbančić (Osijek), Ante Kavelj (Gorica), Vito Čaić (Vukovar 1991), Adriano Jagušić (Panathinaikos), Ivan Canjuga (Varaždin), Branko Pavić (Rijeka), Filip Mažar (Slaven Belupo),

napadači: Adrian Segečić (Portsmouth), Roko Brajković (Hajduk), Mirko Sušak (Lokomotiva), Marin Šotiček (Basel 1893), Antonio Ilić (Zrinjski), Stjepan Davidović (Kielce), Duje Korač (Rudeš), Fran Topić (Dinamo), Bartol Kardum (Sesvete)

