HNS ga je stavio 'na hlađenje', a Uefa mu dala da sudi Europu

Derbi između Rijeke i Hajduka na Rujevici u Kupu vjerojatno je najluđa utakmica u povijesti hrvatskog nogometa. Ipak, jedan od glavnih aktera tog dvoboja bio je sudac Patrik Kolarić. Navijači su ga na društvenim mrežama "razapeli", kritizirali su ga stručnjaci, a Bertrand Layec našao mu je pet velikih grešaka, na koje je VAR intervenirao tri puta. Tako je stavljen na "hlađenje" i nije sudio ni jednu utakmicu 25. kola, ali zato će suditi Europu.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Rijeka - Hajduk 3-1

Naime, Kolarić će biti glavni sudac u utakmici Lige prvaka mladih, između Atlético Madrida i Club Bruggea. Pomagat će mu Luka Pajić i Ivan Starčević, dok će četvrti sudac biti Španjolac Álvaro Rodríguez Recio. Do sada je Kolarić sudio pet europskih utakmica ove sezone te će mu ovo biti šesta, a od toga su četiri bile u Ligi prvaka mladih. Uz to, sudio je na jednoj utakmici kvalifikacija za Europsku ligu te na kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Podsjetimo, Layec je u svojoj analizi napisao kako je Kolarić trebao dati crvene kartone Anti Rebiću i Ronu Raciju, te je sva tri penala preokrenuo u, po Layecu, dobre odluke tek nakon intervencije VAR sobe. Delegiranje za 26. kolo još nije stiglo te ostaje za vidjeti hoće li Kolarić još jedno kolo u HNL-u ostati na "hlađenju".