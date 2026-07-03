HNS iz elitne skupine izbacio Lovrića! Layec uzeo 'pojačanja'

Uoči nove sezone HNL-a i hrvatskog klupskog nogometa, Hrvatski nogometni savez potvrdio je elitnu sudačku listu. I na prvi pogled u oči upada manji broj sudaca u odnosu na prošlu sezonu, kad ih je u ovoj skupini bilo 13. Sad je lista "skresana" za dva imena, Đakovčanin Zdenko Lovrić i Osječanin Oliver Romić više neće suditi na prvoligaškim travnjacima. Jedini doticaj s istima bit će im VAR soba s obzirom na to da se nalaze u prvoj skupini zaduženoj za VAR. I za VAR postoji elitna skupina, a suci iz te imaju mogućnost suditi i europske utakmice.

Lovrić je, biološki, mogao suditi još jednu sezonu kao glavni sudac, no Bertrand Layec nije zažmirio na mnoge repove koji su ostajali nakon utakmica u kojima je on sudio. Ovo smanjivanje broja sudaca može biti i signal skorašnjoj profesionalizaciji hrvatskih sudaca, kojima je HNS od sljedeće sezone povećao naknade za 100 eura, pa će glavni sudac zaraditi 900 eura neto po utakmici. Pomoćni suci i dalje će dobivati 350 eura, četvrti suci 230 eura, glavni VAR sudac 400 eura, a AVAR sudac 230 eura. Delegat utakmice i kontrolor suđenja imat će po 250 eura naknade.

Klubovi HNL-a iz članarina financiraju naknade, putne troškove i troškove smještaja za suce, pomoćne suce, četvrte suce, VAR i AVAR suce te delegate. Troškove kontrolora suđenja i dalje podmiruje HNS. Nova sezona HNL-a počinje 1. kolovoza.

Također, Layec više neće djelovati samostalno ispred Sudačke komisije, ona će sad službeno imati tri člana, Layecu će pomagati Tomislav Petrović i Domagoj Vučkov.

Elitna skupina sudaca:

Dario Bel

Ante Čulina

Mateo Erceg

Patrik Kolarić

Ivana Martinčić

Antonio Melnjak

Igor Pajač

Patrik Pavlešić

Duje Strukan

Ante Terzić

Ivan Vukančić