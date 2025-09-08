Obavijesti

Dalić ga nije pozvao jer je bio na svadbi, HNS mu sad čestitao rođendan: 'Jel smije slavit?'

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Luka Sučić nije pozvan u reprezentaciju za rujanski ciklus kvalifikacija jer je u lipnju propustio utakmicu zbog sestrine svadbe. Ta odluka podigla je puno prašine, a sada su se ljudi na to osvrnuli u komentarima

Hrvatski nogometni savez na svojim službenim profilima čestitao je rođendan Luki Sučiću. Naravno, to je bilo i za očekivati, ali su zbog nedavnih događaja vezanih za hrvatskog veznjaka neki navijači ostavili određene komentare ispod objave koji se tiču nepozivanja Sučića u reprezentaciju. 

Podsjetimo, Zlatko Dalić nije pozvao Luku Sučića za rujanski ciklus kvalifikacija jer je u lipnju propustio utakmicu reprezentacije zbog sestrine svadbe, a ta odluka je podigla dosta prašine među navijačima Hrvatske. Dalić mu je rekao da mu ne može zabraniti odlazak na svadbu, ali da se ne mora vratiti ako ode. 

Ovo su neki od komentara ispod objava na društvenim mrežama:

  • "Što kaže Dalić, jel smije slavit rođendan?"
  • "Sretan rođendan, Luka, pitaj Dalića smiješ li slaviti svoj rođendan."
  • "Smije li pozvati sestru na tortu ?"
  • "I što manje svatova niste napisali"
  • "Sretan rođendan i nemoj pretjerat sa svadben..., ovaj rođendanskom tortom"
  • "Vratite Luku u repku, ništa krivo nije napravio!"
  • "Sad za poklon poziv u reprezentaciju"
  • "Happy Birthday, nismo mi tebe zaboravili. Tebi je mjesto u reprezentaciji, uvijek nam dobro došao, ti si hrvatska budućnost."

