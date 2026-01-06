HNS kreće u smjenu Svetine, Dinamo i Hajduk u srijedu će se oglasiti priopćenjima?!

Tomislav Svetina, Božidar Šikić i Neven Šprajcer prije nekoliko su dana viđeni u hercegovačkom restoranu Udovice u društvu Zdravka Mamića, nekoć čelnika Dinama, a danas bjegunca od hrvatskog pravosuđa. Svetina je za Večernji list kazao da se radilo o slučajnom susretu i da on u kontaktu s Mamićem nije već godinama.

Razljutilo je to čelnike HNS-a, budući da je Svetina glavni tajnik Saveza, a Šikić član Izvršnog odbora. Marijan Kustić želi vratiti povjerenje u hrvatski nogomet i baš zbog toga u Savezu više ne djeluje spomenuti Šprajcer, koji je 2025. nepravomoćno osuđen u jednom sudskom postupku.

Kao što su 24sata doznala, Kustić je Svetini ponudio dvije opcije: ili da sam odstupi ili će o njegovoj sudbini odlučivati IO. Već postoji stav o smjeni Svetine među apsolutnom većinom od 17 članova Izvršnog odbora, koji tu smjenu onda i sprovodi glasanjem.

Večernji list navodi da su zbog Svetine nezadovoljni u Dinamu i Hajduku i da će u srijedu izaći s priopćenjem na tu temu te da će zatražiti smjenu tajnika HNS-a.