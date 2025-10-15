Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI TERMINI

HNS mijenja raspored Dinamu: Derbi s Rijekom neće se igrati u petak nego na blagdan...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
HNS mijenja raspored Dinamu: Derbi s Rijekom neće se igrati u petak nego na blagdan...
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Službeni razlog pomicanja termina nije objavljen, no pretpostavlja se da HNS time izlazi u susret hrvatskim klubovima koji igraju u Europi

Reprezentativna stanka završila je, a HNL vraća se ovog vikenda 10. kolom. Prvu utakmicu odigrat će u petak od 18 sati Vukovar i Lokomotiva u Vinkovcima, dok je derbi kola na rasporedu u subotu, kada će Dinamo na Maksimiru od 18 sati ugostiti Osijek. Dan poslije, u nedjelju od 16 sati, Hajduk će gostovati kod Istre u Puli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Lokomotiva - Dinamo 2-1 02:09
Lokomotiva - Dinamo 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Uoči nastavka prvenstva, promijenjeni su termini dvaju Dinamovih sljedećih susreta u domaćem prvenstvu. Prema ažuriranom rasporedu na službenim stranicama HNS-a i HNL-a, Dinamo će u 11. kolu umjesto u nedjelju, 26. listopada, gostovati kod Vukovara dan kasnije, u ponedjeljak 27. listopada, s početkom u 18 sati.

OTKRIO DETALJE Jakir o porazu od Hajduka: U klubu su govorili 'Oni dolje se raspadaju', pričalo se o Bayernu
Jakir o porazu od Hajduka: U klubu su govorili 'Oni dolje se raspadaju', pričalo se o Bayernu

Promijenjen je i termin derbija 12. kola između Dinama i Rijeke, koji se trebao igrati na Maksimiru u petak, 31. listopada. Novi datum susreta je subota, 1. studenoga, na blagdan Svih Svetih, s početkom u 16 sati. Zbog te promjene, utakmica između Gorice i Lokomotive prebačena je na ponedjeljak, 3. studenoga, u 18 sati.

Službeni razlog pomicanja termina nije objavljen, no pretpostavlja se da HNS time izlazi u susret hrvatskim klubovima koji igraju u Europi. Dinamo će, naime, 23. listopada u Europskoj ligi gostovati kod švedskog Malmöa, a Rijeka istoga dana na Rujevici dočekuje prašku Spartu u Konferencijskoj ligi. Pomicanjem termina oba kluba dobivaju više vremena za odmor i pripremu između europskih i domaćih utakmica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
KAKVE MRCINE

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se uskoro mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (14) i Ivan (22) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda
POVRATAK U NAJAVI

FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

Najveći hrvatski borac u povijesti, legendarni Mirko Filipović, nedavno je proslavio 51. rođendan, ali uskoro bi se mogao vratiti u ring. I to protiv svog velikog rivala, legendarnog Fjodora. U mirovini je od 2019. godine kada je imao moždani udar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025