HNS mijenja raspored Dinamu: Derbi s Rijekom neće se igrati u petak nego na blagdan...

Reprezentativna stanka završila je, a HNL vraća se ovog vikenda 10. kolom. Prvu utakmicu odigrat će u petak od 18 sati Vukovar i Lokomotiva u Vinkovcima, dok je derbi kola na rasporedu u subotu, kada će Dinamo na Maksimiru od 18 sati ugostiti Osijek. Dan poslije, u nedjelju od 16 sati, Hajduk će gostovati kod Istre u Puli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:09 Lokomotiva - Dinamo 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Uoči nastavka prvenstva, promijenjeni su termini dvaju Dinamovih sljedećih susreta u domaćem prvenstvu. Prema ažuriranom rasporedu na službenim stranicama HNS-a i HNL-a, Dinamo će u 11. kolu umjesto u nedjelju, 26. listopada, gostovati kod Vukovara dan kasnije, u ponedjeljak 27. listopada, s početkom u 18 sati.

Promijenjen je i termin derbija 12. kola između Dinama i Rijeke, koji se trebao igrati na Maksimiru u petak, 31. listopada. Novi datum susreta je subota, 1. studenoga, na blagdan Svih Svetih, s početkom u 16 sati. Zbog te promjene, utakmica između Gorice i Lokomotive prebačena je na ponedjeljak, 3. studenoga, u 18 sati.

Službeni razlog pomicanja termina nije objavljen, no pretpostavlja se da HNS time izlazi u susret hrvatskim klubovima koji igraju u Europi. Dinamo će, naime, 23. listopada u Europskoj ligi gostovati kod švedskog Malmöa, a Rijeka istoga dana na Rujevici dočekuje prašku Spartu u Konferencijskoj ligi. Pomicanjem termina oba kluba dobivaju više vremena za odmor i pripremu između europskih i domaćih utakmica.