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OGLASIO SE I SAVEZ

HNS najoštrije osudio napad na Veldina Karića: 'Svaki oblik nasilja je apsolutno neshvatljiv'

Piše Issa Kralj,
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HNS najoštrije osudio napad na Veldina Karića: 'Svaki oblik nasilja je apsolutno neshvatljiv'
Slavonski Brod: Prijateljska utakmica veterana općine Sibinj i Dinama iz Zagreba | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Hrvatski nogometni savez pruža punu podršku Veldinu Kariću te mu želi brz oporavak. Očekujemo da nadležna tijela utvrde sve okolnosti ovog događaja i poduzmu odgovarajuće mjere, stoji u priopćenju HNS-a

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Prošlog tjedna hrvatsku nogometnu javnost šokirala je i zgrozila vijest o napadu na trenera Marsonije i ikonu HNL-a Veldina Karića (52). 

Podsjetimo, incident se dogodio nakon utakmice 9. kola Treće NL Istok u kojoj je Đakovo Croatia na domaćem terenu pobijedila 4-0. Karića je fizički napao Dario Jurević, koji je navodno bio nezadovoljan time što njegov sin nije dobio niti minute igre u dvoboju. 

Nakon incidenta, službenim priopćenjima oglasili su se oba kluba, Marsonija i Đakovo Croatia koji su oštro osudili napad, a sada se i o incidentu oglasio i Hrvatski nogometni savez koji je na službenim stranicama napisao:

NAKON NAPADA NA TRENERA Oglasili se Marsonia i Croatia: Iskrena podrška Veldinu Kariću, nasilje nema mjesta u sportu
Oglasili se Marsonia i Croatia: Iskrena podrška Veldinu Kariću, nasilje nema mjesta u sportu

Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje fizički napad na trenera Marsonije i bivšeg hrvatskog reprezentativca Veldina Karića, koji se dogodio nakon utakmice 3. NL Istok između Croatije Đakovo i Marsonije.

Svaki oblik nasilja u nogometu apsolutno je neprihvatljiv, bez obzira na okolnosti ili povod. Nogomet mora biti okruženje u kojem se poštuju treneri, igrači, suci i svi drugi sudionici, a njihova sigurnost i dostojanstvo moraju biti neupitni.

Hrvatski nogometni savez pruža punu podršku Veldinu Kariću te mu želi brz oporavak. Očekujemo da nadležna tijela utvrde sve okolnosti ovog događaja i poduzmu odgovarajuće mjere.

Nasilju nema mjesta u hrvatskom nogometu i svi zajedno imamo odgovornost jasno i odlučno suprotstaviti se takvom ponašanju.

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