HNS o nepozivanju Sučića: 'Kult i imidž reprezentacije godinama se gradio. Izbornik ga osnažuje'

Odluka izbornika Zlatka Dalića da izostavi Luku Sučića s popisa reprezentativaca za utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore 5. i 9. rujna izazvala je brojne reakcije. Mladi veznjak platio je cijenu zbog propuštanja okupljanja radi sestrine svadbe, a o svemu se sada oglasio i Hrvatski nogometni savez. Glavni tajnik Tomislav Svetina poslao je jasnu poruku podrške izborniku.

Svetina je u razgovoru za Večernji list istaknuo kako je svaka analiza izbornikovih odluka suvišna.

- Apsolutno je bespredmetno analizirati odluke izbornika Dalića, koji u njihovu donošenju ima potpunu autonomiju i podršku Saveza. Njegovi rezultati daju mu puni kredibilitet i autoritet da sam važe svoje odluke. Što se tiče konkretno Sučića, imidž hrvatske reprezentacije i njezin kult građen je godinama, a izbornik ga svojim načinom rada samo osnažuje - rekao je Svetina.

Nakon skupštine HNS-a glavni tajnik Tomislav Svetina održao je konferenciju za medije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podrška Saveza izborniku nikada nije bila upitna, podsjetio je.

- Izbornik uživa apsolutnu podršku, kao što ju je uživao i 2021. nakon ispadanja s Eura. Tada je predsjednik Kustić čvrsto stao iza Dalića, a on nam je to uzvratio osvojivši broncu u Kataru i srebro u Ligi nacija.

Luka Sučić bi se, kako su objavila 24sata, u reprezentaciju trebao vratiti ove jeseni u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.