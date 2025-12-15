Obavijesti

NEĆE BITI POMAKA

HNS o skupim ulaznicama za SP: Fifa svaku utakmicu tretira kao Super Bowl. Shvaćamo bijes...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Prag: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Svi koji su u posljednjih pet godina prisustvovali na 13 ili više utakmica imaju pravo kupiti po dvije ulaznice, od prve utakmice pa sve do finala, kazao je povjerenik HNS-a za ulaznice Nikša Martinac

Visoke cijene ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, izazvale su val nezadovoljstva među navijačima diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Regirala je i udruga "Mi Hrvati" priopćenjem u kojemu su pozvali na očitovanje i HNS. Sve je više onih koji smatraju da Fifa najveće nogometno natjecanje pretvara u luksuzni događaj dostupan ponajprije bogatijem dijelu publike.

Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače 01:10
Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače | Video: 24sata/reuters

Prema službenim podacima, najjeftinije ulaznice za finalnu utakmicu stoje više od četiri tisuće dolara. Hrvatski navijači koji žele uživo pratiti prvu utakmicu reprezentacije protiv Engleske za mjesta treće kategorije morat će izdvojiti između 265 i 700 dolara, što je za mnoge znatan financijski izdatak za većinu.

O reakcijama navijača i politici cijena govorili su u emisiji Sportski mikrofon glasnogovornik Saveza Tomislav Pacak i povjerenik HNS-a za ulaznice Nikša Martinac. Pacak smatra da su negativne reakcije očekivane. 

- Razumljivo je da su se navijači diljem svijeta pobunili i reagirali na cijene. Očito su u Fifi procijenili da mogu ići s ovakvim iznosima - rekao je.

Prag: Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona
Prag: Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dodao je kako krovna nogometna organizacija cijene opravdava usporedbom s velikim sportskim događajima u Sjedinjenim Američkim Državama. 

- Ako usporedimo s NBA utakmicama ili Super Bowlom, vidimo da su cijene iznimno visoke. Fifa je najavila da svaku utakmicu na prvenstvu tretira kao mali Super Bowl - poručio je Pacak.

 Martinac se osvrnuo  na kritike navijačkih udruga i pojasnio način na koji će HNS omogućiti kupnju ulaznica hrvatskim navijačima.

- Prije dvije i pol godine pokrenuli smo program vjernosti koji na transparentan način prati koliko je tko bio na utakmicama reprezentacije - istaknuo je.

Prag: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Prag: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naglasio je da će pravo prvokupa imati najvjerniji navijači. 

- Svi koji su u posljednjih pet godina prisustvovali na 13 ili više utakmica imaju pravo kupiti po dvije ulaznice, od prve utakmice pa sve do finala - rekao je Martinac.

Prijave za ulaznice bit će otvorene do 13. siječnja 2026. godine, a interes navijača pokazat će koliko su spremni platiti visoku cijenu za ono što Fifa sve češće predstavlja kao ekskluzivni sportski spektakl, a sve rjeđe kao istinski praznik nogometa.

