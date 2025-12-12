Udruga 'Mi Hrvati' prozvala je HNS! 'Izjasnite se, podržavate li visoke cijene ili navijače?'

Nakon svih najava kako će Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku biti najbolje do sada, priča se rasplinula kao balon sapunice. Uslijedili su nagli skokovi cijena, hoteli u gradovima domaćinima za vrijeme turnira naplatili su smještaj i deset puta više nego inače, a navijače su dodatno iznenadili i iznosi koje traže za ulaznice. U Dallasu, Philadelphiji i Torontu, gdje "vatreni" igraju oglede u skupini, troškovi su postali gotovo nedostižni.

Fifa je nakon ždrijeba još jednom povisila cijene, pa su u aktualnom krugu prodaje pojedini dvoboji iz grupne faze sada i do 71 posto skuplji nego u listopadu. Najveći skok dogodio se kod najtraženijih utakmica, među kojima je i sraz Hrvatske i Engleske. Za ulaznicu prve kategorije treba izdvojiti 700 dolara, dok je prije ždrijeba stajala 445 dolara. Finale, zakazano za 19. srpnja u New Jerseyju, dosegnulo je nevjerojatnih 8.680 dolara za najbolju kategoriju.

Sve proizlazi iz takozvanog modela dinamičkog formiranja cijena, u kojem interes i potražnja određuju koliko će ulaznica koštati. Fifa je utakmice u skupini svrstala u četiri razreda. Najskuplje su 700 dolara, a najniži rang (kategorija 3) počinje od 140 dolara. Četvrta, najjeftinija kategorija od 60 dolara u ovoj fazi prodaje gotovo da i nije dostupna.

Od četvrtka mogu kupovati i registrirani navijači, ali za razliku od prijašnjih turnira više nemaju povlaštene cijene. Svi plaćaju jednako, a uz to nitko nema sigurnost da će uopće doći do ulaznice jer se dodjela i dalje provodi putem lutrije. Na ovako neprimjereno visoke i za mnoge nedostižne iznose reagirala je i udruga "Mi Hrvati", koja je objavila priopćenje i upozorila na neprihvatljivo poskupljenje.

"Udruga CFE "Mi Hrvati" koja djeluje kao članica Football Supporters Europe (FSE) i predstavlja interese svih hrvatskih navijača, kako udruga tako i pojedinaca na međunarodnoj razini, pridružuje se ozbiljnoj zabrinutosti koju je iskazao FSE zbog najavljenih cijena ulaznica za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Najvjerniji navijači diljem Europe, pa tako i hrvatski, ostali su šokirani iznosima koje FIFA planira naplatiti za ulaz u navijačke sektore stadiona, a koji dovode u pitanje stvarnu dostupnost turnira navijačima koji upravo svojom nazočnošću stvaraju atmosferu i identitet ovog natjecanja.

Prema dostupnim informacijama, navijači bi morali izdvojiti iznos koji prelazi 6.900,00 dolara kako bi pratili svoju momčad kroz cijeli turnir – brojku koja je mnogostruko veća od cijena prethodnih prvenstava. Takva politika cijena ne uzima u obzir stvarne mogućnosti navijača, niti dodatne troškove putovanja, smještaja i organizacije puta na tako udaljenom kontinentu.

Osobito smeta činjenica da se navijačima koji godinama vjerno prate svoje reprezentacije ne nudi pravedan i transparentan pristup najpovoljnijim kategorijama ulaznica. Umjesto toga, navijači se suočavaju s nejasnim kriterijima, visokim cijenama i sustavom koji ne prepoznaje njihovu vjernost i doprinos.

Kao udruga koja prati i zastupa interese hrvatskih navijača, smatramo da su ovakve cijene neprihvatljive i da izravno narušavaju duh Svjetskog prvenstva, koje bi trebalo biti dostupno svima. Ovo se posebno odnosi na ulaznice koje se od strane organizatora dodijeljene prema Hrvatskom nogometnom savezu kao sudioniku svjetskog prvenstva gdje želimo da se zna jasno i transparentno kriterij dodjele prava na kupnju ulaznica i broj ulaznica s pravom na kupnju najvjernijim (loyality program) tj. navijačima koji su u razdoblju od pet godina najviše pratili i navijali za reprezentaciju, kao i HNS obitelji. Također navodimo da javnost zna koji broj ulaznica je dodijeljen HNS-u i kako ih je Savez raspodijelio među navijačima.

Bez obzira što nam se kao Udruzi CFE Mi Hrvati ne dodjeljuje kvota za kupnju ulaznica, mi smo prisutni na tribinama kada se bodri naša reprezentacija kroz naše članove koji sudjeluju u sustavu loyality zajedno sa svim hrvatskim navijačima. Upravo stoga interes je svih navijača hrvatske reprezentacije da se transparentno zna tko je ostvario pravo na kupnju svih ulaznica koje ulaze u kvotu HNS-a, te je li i jedan Klub navijača ili udruga ima prednost pri kupnji ii se isključivo radi o pojedincima i po kojem kriteriju.

Stoga pozivamo Hrvatski nogometni savez da se jasno i nedvosmisleno izjasni podržava li FSE i Klub navijača hrvatske reprezentacije Croatia Fans Embassy u protestu protiv previsokih cijena ulaznica i pozivamo na poduzimanje odgovarajućih radnji u interesu svih naših navijača.

Upravo zato mi kao Klub navijača CFE podržavamo inicijativu i stav organizacije Football Supporters Europe (FSE) u kojoj pozivaju na zaustavljanje prodaje ulaznica i hitno preispitivanje cijena. Smatramo da FIFA ima obvezu poslušati navijačke zajednice, očuvati tradiciju natjecanja i osigurati da Svjetsko prvenstvo ostane događaj u kojemu navijači – iz svih zemalja, a ne samo najbogatijih – mogu biti nazočni i podržavati svoje momčadi."