Uefa je odredila tko će nastupiti na predstojećoj Ligi nacija koja će se održati od rujna 2026. do lipnja 2027. godine. U sklopu natjecanja sudjelovat će 54 reprezentacija kroz četiri jakosne lige (A, B, C i D)
Uefa odredila jakosne skupine za iduću Ligu nacija. Pogledajte gdje je smještena Hrvatska
Uefa je na službenim stranicama objavila popis 54 reprezentacije koje će sudjelovati na predstojećem petom izdanju Lige nacija. Grupna faza natjecanja igrat će se od rujna do studenog 2026., a eliminacijski dio od ožujka do lipnja 2027. godine. Hrvatska je smještena u ligi A s najboljim reprezentacijama svijeta poput Portugala, Francuske, Španjolske, Njemačke, itd.
U svakoj od liga (A, B i C) bit će po 16 reprezentacija koje će se podijeliti unutar svake lige na četiri skupine, a u ligi D šest država s dvije skupine po tri reprezentacije. Ždrijeb za skupine održat će se u belgijskom glavnom gradu Brusselsu 12. veljače 2026. godine.
Ovo je peta sezona kako se Liga nacija održava, a aktualni prvak Portugal u lipnju je slavio protiv Španjolske nakon boljeg izvođenja penala i drugi put osvojio natjecanje. Prije šest godina slavili su u finalu protiv Nizozemske (1-0). Hrvatska je 2023. igrala u finalu kad su od 'vatrenih' bolji bili Španjolci. 'Furija' je slavila nakon boljeg izvođenja penala na De Kuipu u Rotterdamu.
Rusija je ponovno suspendirana do daljnjega, a suspenzija traje od 2022. te vrijedi za reprezentaciju Rusije i sve ruske klubove da sudjeluju u Uefinim klupskim natjecanjima. Uefa je poslala dopis za sve države sudionice koje moraju odgovoriti do 9. siječnja 2026. žele li sudjelovati u petoj sezoni Lige nacija.
