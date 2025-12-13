Obavijesti

'VATRENI' U ELITI

Uefa odredila jakosne skupine za iduću Ligu nacija. Pogledajte gdje je smještena Hrvatska

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marcus Hirnschal

Uefa je odredila tko će nastupiti na predstojećoj Ligi nacija koja će se održati od rujna 2026. do lipnja 2027. godine. U sklopu natjecanja sudjelovat će 54 reprezentacija kroz četiri jakosne lige (A, B, C i D)

Uefa je na službenim stranicama objavila popis 54 reprezentacije koje će sudjelovati na predstojećem petom izdanju Lige nacija. Grupna faza natjecanja igrat će se od rujna do studenog 2026., a eliminacijski dio od ožujka do lipnja 2027. godine. Hrvatska je smještena u ligi A s najboljim reprezentacijama svijeta poput Portugala, Francuske, Španjolske, Njemačke, itd.

Foto: Uefa.com/Screenshot

U svakoj od liga (A, B i C) bit će po 16 reprezentacija koje će se podijeliti unutar svake lige na četiri skupine, a u ligi D šest država s dvije skupine po tri reprezentacije. Ždrijeb za skupine održat će se u belgijskom glavnom gradu Brusselsu 12. veljače 2026. godine. 

Scotland v Croatia - UEFA Nations League - Group A1 - Hampden Park
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Ovo je peta sezona kako se Liga nacija održava, a aktualni prvak Portugal u lipnju je slavio protiv Španjolske nakon boljeg izvođenja penala i drugi put osvojio natjecanje. Prije šest godina slavili su u finalu protiv Nizozemske (1-0). Hrvatska je 2023. igrala u finalu kad su od 'vatrenih' bolji bili Španjolci. 'Furija' je slavila nakon boljeg izvođenja penala na De Kuipu u Rotterdamu

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening Vatrenih uoči uzvrata s Francuskom 00:18
Trening Vatrenih uoči uzvrata s Francuskom | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Rusija je ponovno suspendirana do daljnjega, a suspenzija traje od 2022. te vrijedi za reprezentaciju Rusije i sve ruske klubove da sudjeluju u Uefinim klupskim natjecanjima. Uefa je poslala dopis za sve države sudionice koje moraju odgovoriti do 9. siječnja 2026. žele li sudjelovati u petoj sezoni Lige nacija. 

