HNS odlučio: Naziv 'pioniri' ostaje dio sustava natjecanja

Zagreb: Rudeš i Slaven Belupo igraju 12. kolo prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Povod svemu bila je odluka NK Rudeša, koji je u prosincu prošle godine objavio kako više neće koristiti termin pioniri za svoje mlađe uzraste

Rasprava oko naziva mlađih dobnih skupina u hrvatskom nogometu završila je jasnom odlukom Hrvatskog nogometnog saveza. Savez je potvrdio da se službeni naziv „pioniri“ neće mijenjati te da on i dalje ostaje dio sustava natjecanja.

Povod svemu bila je odluka NK Rudeša, koji je u prosincu prošle godine objavio kako više neće koristiti termin pioniri za svoje mlađe uzraste. Riječ je o kategorijama koje HNS definira kao igrače u dobi od 12 do 15 godina, mlađi pioniri obuhvaćaju uzrast od 12 i 13 godina, dok pioniri uključuju nogometaše od 14 i 15 godina.

Ideja zagrebačkog kluba temeljila se na želji za modernizacijom i prilagodbom terminologije europskim nogometnim akademijama. Inicijativu je pokrenuo Josip Šimunić, a Rudeš je javnosti detaljno predstavio novi sustav naziva. Prema klupskom planu, uzrasti U12 i U13 trebali su se nazivati mlađom skupinom, dok bi U14 i U15 činili stariju skupinu.

Tijekom rasprave postavljalo se pitanje tko uopće ima ovlasti odlučivati o službenom nazivlju, no HNS je na kraju presjekao dilemu. Savez je poručio kako promjene ovakve vrste nisu moguće bez jedinstvenog dogovora na razini cijelog sustava.

"Klubovi mogu interno nazivati uzrasne skupine različitim imenima, ali jasno je u kojem natjecanju može sudjelovati koji uzrast, jasno je kako se to natjecanje zove i jasno je kako se zovu klubovi unutar tog natjecanja", pisalo je u odgovoru za 24sata o toj situaciji.

