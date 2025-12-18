Obavijesti

Sport

Komentari 9
STIGAO ODGOVOR

Rudeš je ukinuo naziv 'pioniri', je li to dopušteno? Evo što su nam odgovorili iz HNS-a...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rudeš je ukinuo naziv 'pioniri', je li to dopušteno? Evo što su nam odgovorili iz HNS-a...
Zagreb: Poznati na tribinama nogometne utakmice između Rudeša i Istre | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Klubovi mogu interno nazivati uzrasne skupine različitim imenima, ali jasno je u kojem natjecanju može sudjelovati koji uzrast, jasno je kako se to natjecanje zove, stoji u priopćenju HNS-a

Rudeš je donio odluku kako više neće koristiti naziv "pioniri" za dječake koji nastupaju za U12-U13 te U14-U15 uraszet. Uprava kluba, na čelu s Josipom Šimunićem, odlučila je kako će se te dobne skupine zvati mlađa i starija skupina. U obrazloženju je klub objasnio kako je naziv "pioniri" povijesno i kulturno zastario te da se u europskom nogometu taj naziv više ne koristi. Redakcija 24sata poslala je upit HNS-u oko ove situacije te prenosimo odgovor. 

Pokretanje videa...

Izložba povodom 35 godina Hrvatskog nogometnog saveza 00:57
Izložba povodom 35 godina Hrvatskog nogometnog saveza | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

"Statut HNS-a, Pravilnik o nogometnim natjecanjima i Propozicije natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza jasno propisuju nazive natjecanja, a u njima se pridržavamo tradicionalnih naziva koji su svima dobro poznati. U propozicijama natjecanja su također istaknuta imena klubova kao “Dinamo”, “Hajduk” ili “Rudeš”, i propisuju datume rođenja igrača koji imaju pravo nastupa u određenom uzrastu", stoji u odgovoru, a dalje se dodaje:

"Klubovi mogu interno nazivati uzrasne skupine različitim imenima, ali jasno je u kojem natjecanju može sudjelovati koji uzrast, jasno je kako se to natjecanje zove i jasno je kako se zovu klubovi unutar tog natjecanja".

Tako je jasno da klub može svoje dobne skupine nazvati kako želi, a u propozicijama natjecanja dobne skupine određuju se datumom rođenja te imaju naziv sukladan tome.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom
ONA GA TUŽILA

FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom

Alexis Mac Allister nogometaš je Liverpoola, a 2022. godine je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo u Katru. Na terenu je sjajan, a van njega nestašan. Dugogodišnju partnericu varao je s njezinom prijateljicom
Doznajemo: Sigur ima ponudu na stolu za odlazak iz Hajduka
SASTANAK S GARCIJOM

Doznajemo: Sigur ima ponudu na stolu za odlazak iz Hajduka

Andy Bara je bio na ručku s trenerom Hajduka Gonzalom Garciom (42) oko čije bi se karijere trebao početi brinuti. A predstavnici agencije Niagara donijeli su ponude za transfer i Niki Siguru (22)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025