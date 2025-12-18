Klubovi mogu interno nazivati uzrasne skupine različitim imenima, ali jasno je u kojem natjecanju može sudjelovati koji uzrast, jasno je kako se to natjecanje zove, stoji u priopćenju HNS-a
Rudeš je ukinuo naziv 'pioniri', je li to dopušteno? Evo što su nam odgovorili iz HNS-a...
Rudeš je donio odluku kako više neće koristiti naziv "pioniri" za dječake koji nastupaju za U12-U13 te U14-U15 uraszet. Uprava kluba, na čelu s Josipom Šimunićem, odlučila je kako će se te dobne skupine zvati mlađa i starija skupina. U obrazloženju je klub objasnio kako je naziv "pioniri" povijesno i kulturno zastario te da se u europskom nogometu taj naziv više ne koristi. Redakcija 24sata poslala je upit HNS-u oko ove situacije te prenosimo odgovor.
"Statut HNS-a, Pravilnik o nogometnim natjecanjima i Propozicije natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza jasno propisuju nazive natjecanja, a u njima se pridržavamo tradicionalnih naziva koji su svima dobro poznati. U propozicijama natjecanja su također istaknuta imena klubova kao “Dinamo”, “Hajduk” ili “Rudeš”, i propisuju datume rođenja igrača koji imaju pravo nastupa u određenom uzrastu", stoji u odgovoru, a dalje se dodaje:
"Klubovi mogu interno nazivati uzrasne skupine različitim imenima, ali jasno je u kojem natjecanju može sudjelovati koji uzrast, jasno je kako se to natjecanje zove i jasno je kako se zovu klubovi unutar tog natjecanja".
Tako je jasno da klub može svoje dobne skupine nazvati kako želi, a u propozicijama natjecanja dobne skupine određuju se datumom rođenja te imaju naziv sukladan tome.
