HNS otkrio tko će i kako moći do ulaznica za SP 2026. za 51 euro

Fifa je obavijestila nacionalne saveze sudionike Svjetskog prvenstva 2026. kako uvodi novu kategoriju ulaznica namijenjenu najvjernijim navijačima. Odlukom krovne nogometne organizacije dio postojećih najpovoljnijih ulaznica pretvara se u novu kategoriju nazvanu “ulazna razina” koja će imati jedinstvenu cijenu od 60 američkih dolara (51 euro) za sve utakmice, bez obzira na reprezentaciju ili fazu natjecanja. Ulaznice iz ove kategorije činit će oko deset posto kapaciteta navijačkih tribina, a mjesta će biti smještena na gornjem dijelu tribine.

Za razliku od redovnog procesa prodaje putem Fifine platforme, ove ulaznice dodjeljivat će nacionalni savezi prema kriterijima vjernosti. HNS odlučio je da će pravo na kupnju imati članovi Programa vjernosti HNS-a. Prvih 530 navijača na ljestvici, odnosno oni koji su u posljednjih pet godina skupili najmanje 13 dolazaka na utakmice reprezentacije, dobit će mogućnost kupnje po dvije ulaznice za svaku utakmicu. Ulaznice će biti dostupne kad prodaja počne, a navijači će o svom pravu i načinu kupnje biti obaviješteni do kraja prosinca.

Klub navijača hrvatske reprezentacije Mi Hrvati u priopćenju je naglasio da je odluka rezultat koordinirane akcije s međunarodnom navijačkom organizacijom FSE.

"Uspio je pritisak na moćnu Fifu koja je objavila radikalno spuštanje cijena za navijače čije su se reprezentacije plasirale na SP. Ova kvota iznosi 10 posto od broja ulaznica koji je svaki savez dobio za svaku utakmicu do finala. Ulaznica iz tog kontingenta trebala bi koštati 60 dolara", stoji u priopćenju.

Iz CFE-a su naglasili da ulaznice ne idu klubovima navijača, nego svim hrvatskim navijačima pojedinačno, imenom i prezimenom, neovisno o tome pripadaju li navijačkim skupinama reprezentacije ili HNL klubova. Zahvalili su FSE-u i svim navijačkim udrugama koje su sudjelovale u akciji te poručili da se vrijedi boriti za prava navijača.

Hrvatska - Engleska, 17. lipnja, Dallas (22 sata)

premijerna navijačka razina: 700 $ (595 €) – 1006 ulaznica

standardna navijačka razina: 500 $ (425 €) – 1006 ulaznica

povoljna navijačka razina: 265 $ (225 €) – 1458 ulaznica

ulazna navijačka razina: 60 $ (51 €) – 552 ulaznice

ukupno: 4022 ulaznice

Hrvatska - Panama, 24. lipnja, Toronto (1 sat)

premijerna navijačka razina: 500 $ (425 €) – 613 ulaznica

standardna navijačka razina: 400 $ (340 €) – 613 ulaznica

povoljna navijačka razina: 180 $ (153 €) – 831 ulaznica

ulazna navijačka razina: 60 $ (51 €) – 395 ulaznica

ukupno: 2452 ulaznica

Hrvatska - Gana, 27. lipnja, Philadelphia (23 sata)

premijerna navijačka razina: 500 $ (425 €) – 1012 ulaznica

standardna navijačka razina: 400 $ (340 €) – 1012 ulaznica

povoljna navijačka razina: 180 $ (153 €) – 1470 ulaznica

ulazna navijačka razina: 60 $ (51 €) – 555 ulaznica

ukupno: 4094 ulaznice

Hrvatska u šesnaestini finala

premijerna navijačka razina: 610 $ (519 €) – 750 ulaznica

standardna navijačka razina: 490 $ (417 €) – 750 ulaznica

povoljna navijačka razina: 235 $ (200 €) – 1050 ulaznica

ulazna navijačka razina: 60 $ (51 €) – 450 ulaznica

ukupno: 3000 ulaznica

Hrvatska u osmini finala

premijerna navijačka razina: 770 $ (655 €) – 750 ulaznica

standardna navijačka razina: 605 $ (514 €) – 750 ulaznica

povoljna navijačka razina: 280 $ (238 €) – 1050 ulaznica

ulazna navijačka razina: 60 $ (51 €) – 450 ulaznica

ukupno: 3000 ulaznica

Hrvatska u četvrtfinalu

premijerna navijačka razina: 1440 $ (1224 €) – 875 ulaznica

standardna navijačka razina: 1015 $ (863 €) – 875 ulaznica

povoljna navijačka razina: 680 $ (578 €) – 1250 ulaznica

ulazna navijačka razina: 60 $ (51 €) – 500 ulaznica

ukupno: 3500 ulaznica

Hrvatska u polufinalu

premijerna navijačka razina: 3170 $ (2695 €) – 875 ulaznica

standardna navijačka razina: 2440 $ (2074 €) – 875 ulaznica

povoljna navijačka razina: 925 $ (786 €) – 1250 ulaznica

ulazna navijačka razina: 60 $ (51 €) – 500 ulaznica

ukupno: 3500 ulaznica

Hrvatska u utakmici za 3. mjesto

premijerna navijačka razina: 1125 $ (956 €) – 875 ulaznica

standardna navijačka razina: 865 $ (735 €) – 875 ulaznica

povoljna navijačka razina: 455 $ (387 €) – 1250 ulaznica

ulazna navijačka razina: 60 $ (51 €) – 500 ulaznica

ukupno: 3500 ulaznica

Hrvatska u finalu

premijerna navijačka razina: 8680 $ (7378 €) – 1125 ulaznica

standardna navijačka razina: 5575 $ (4740 €) – 1125 ulaznica

povoljna navijačka razina: 4185 $ (3560 €) – 1650 ulaznica

ulazna navijačka razina: 60 $ (51 €) – 600 ulaznica

ukupno: 4500 ulaznica