Hajduk će u blagajnu Hrvatskog nogometnog saveza morati uplatiti 5.800 eura zbog pirotehnike na utakmici protiv Istre
HNS po džepu zbog izgreda lupio Dinamo, Hajduk i Osijek
Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer donio je odluku o kaznama za klubove zbog prekršaja u 17. i 19. kolu. Podsjetimo, 17. kolo kompletirano je tek 20. siječnja zbog odgode utakmice između Rijeke i Istre, koja se prvotno trebala igrati sredinom prosinca prošle godine.
I 19. kolo završilo je kasnije od predviđenog jer je utakmica Gorice i Varaždina, koja se trebala igrati u petak prošlog tjedna, odigrana tek u ponedjeljak. Razlog odgode bila je zaleđenost terena na stadionu Varteksa. Zbog toga je došlo i do promjene domaćinstva pa je u konačnici susret, u kojem je Varaždin slavio 2-1, odigran u Velikoj Gorici.
Najviše će u blagajnu HNS-a za navedena dva kola morati uplatiti Osijek i Hajduk.
Osijek - Dinamo
Osijek
Pirotehnika, članak 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.800 eura
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., stavak 2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.500 eura
Hajduk - Istra 1961
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.800 eura
Rijeka – Slaven Belupo
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.660 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izrečena je ukupna novčana kazna u iznosu od 3.360 eura.
Istra 1961 – Rijeka
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura
