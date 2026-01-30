HNS po džepu zbog izgreda lupio Dinamo, Hajduk i Osijek

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer donio je odluku o kaznama za klubove zbog prekršaja u 17. i 19. kolu. Podsjetimo, 17. kolo kompletirano je tek 20. siječnja zbog odgode utakmice između Rijeke i Istre, koja se prvotno trebala igrati sredinom prosinca prošle godine.

I 19. kolo završilo je kasnije od predviđenog jer je utakmica Gorice i Varaždina, koja se trebala igrati u petak prošlog tjedna, odigrana tek u ponedjeljak. Razlog odgode bila je zaleđenost terena na stadionu Varteksa. Zbog toga je došlo i do promjene domaćinstva pa je u konačnici susret, u kojem je Varaždin slavio 2-1, odigran u Velikoj Gorici.

Najviše će u blagajnu HNS-a za navedena dva kola morati uplatiti Osijek i Hajduk.

Osijek - Dinamo

Osijek

Pirotehnika, članak 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.800 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., stavak 2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.500 eura

Hajduk - Istra 1961

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 5.800 eura

Rijeka – Slaven Belupo

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 700 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.660 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izrečena je ukupna novčana kazna u iznosu od 3.360 eura.

Istra 1961 – Rijeka

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 700 eura