HNS predstavio 'Vatreni odsjaj'. Kramarić: Ma ovakve knjige trebaju biti dio školske lektire!

Hrvatski nogometni savez danas je na Rujevici predstavio novu knjigu "Vatreni odsjaj" autora Marka Cvijanovića. Na svečanom predstavljanju knjige uz autora bili su Zlatko Dalić, predsjednik HNS-a Marijan Kustić, Zorislav Srebrić, reprezentativci Dominik Livaković, Bruno Petković i Andrej Kramarić, ambasador HNS-a Šime Vrsaljko, izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Dragan Skočić...

Riječ je o knjizi koja opisuje sve doživljaje "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu u Kataru, završnice finala Lige nacija i s nedavno završenog turnira u Egiptu. A zanimljivo, u knjizi (koja ima puno zanimljivih priča) jedno je poglavlje u prvom licu pisao i kapetan "vatrenih" Luka Modrić.

- Čestitam autoru Marku Cvijanoviću na sjajnoj knjzi, u njoj su povijesni rezultati naše reprezentacije. I to je trebalo zapisati. Pa neka naša djeca i unuci čitaju ovu knjigu, neka vide kako smo ostvarivali velike rezultate - rekao je Marijan Kustić, pa dodao:

Priča o Zlatku Daliću zove se "Duboki naklon".

- Knjiga će biti veliko štivo za sve koji prate reprezentaciju. S obzirom na to što smo napravili u zadnjih šest godina, trebamo već imati na desetke ovakvih knjiga. Marko me puno nagovarao za ovakvu stvar, da otvorim dušu u knjizi, uspio je u tome. Najveće zasluge za sve rezultate idu igračima - poručio je Zlatko Dalić.

Dominik Livaković ima priču zvanu "Gospodar drame".

- Zahvaljujem Marku na predivnom pisanom tragu, za sve mlade, pa i mog sina koji će jednom pročitati tu knjigu. Obrane u Kataru? Presretan sam što sam uz pomoć suigrača i izbornika stvorio tako lijepe trenutke za sve Hrvate. Uvijek ću pamtiti to zajedništvo, druženje sa suigračima, to nas krasi, neka se tako i nastavi - rekao je Livaković.

Kanadski izbornik je utakmicu s Hrvatskom najavio riječima: 'We're gonna F Croatia', a onda je junak bio Andrej Kramarić.

- Čega se prvo sjetim? Sigurno lijepih uspomena i velikog uspjeha. Rijetko tko nas je opet očekivao na vrhu. Malo mi je debela knjiga za školske lektire, ali siguran sam kako unutra ima poučnih citata, posebno od šefa i Luke, bilo bi interesantno tu knjigu pogurati u školske lektire - poručio je Kramarić, pa dodao:

- Moji golovi u Ukrajini? Često me pitaju o najdražim golovima karijere, gotovo sigurno su to oni Ukrajini. Nisam tad bio starter, nisam bio ni konstanta u reprezentaciji, ali sam zabio ta dva važna gola bez kojih ne bi ni vidjeli Rusiju. I zbog toga oni imaju posebnu emociju u mom srcu, ostalo je povijest.

Bruno Petković bio je, uz Dominika Livakovića, jedan od junaka pobjede nad Brazilom.

- Drago mi je da je takav splet okolnosti donio veliku pobjedu. Sigurno da sam prevrtio taj film i u glavi i na mobitelu puno puta, ali jednostavno je valjda trebalo biti tako. Rušenje Brazila? Emocija mi je kao i tog dana, neopisiva. Bio sam pun emocija, glavom bi tada kroz reklamu prošao. Sve što se dogodilo u mojoj karijeri može se sažeti u taj jedan trenutak. Tu utakmicu nisam igrao dobro, ali jedan trenutak, jedan gol sve promijeni - rekao je Petković.

- Liga nacija? Sad s odmakom gledam bolje prema završnici Lige nacija, prije sam bio negativan prema tome, prema svemu što nisam dobro napravio u finalu. Sad sam svjestan kako smo napravili velike stvari. Činjenica da u Nizozemskoj protiv Nizozemske pola stadiona bude na našoj strani, nešto slično je bilo u Beču protiv Austrije. Nakon svih uspjeha imamo dužnost nastaviti s dobrim rezultatima i u Njemačkoj.

Marko Cvijanović bio je kratak za kraj...

- Lako je pisati kad imate o čemu pisati, a kad ste toliko blizu najboljim igračima, ne trebate ih nekad ni pitati nešto. Nego se mogu pisati knjige same od sebe. Ako mi je nedostajala neka crtica, uvijek su bili tu, otvorili su se do najsitnijih detalja. Ali Luka Modrić. Toliko je toga donio hrvatskom nogometu, pa se onda toliko posveti jednoj ovakvoj knjizi. On i tome pristupa jednostavno, iskreno i profesionalno, vjerujem da ćete tu pročitati tko je Luka Modrić iza kulisa - završio je Cvijanović.