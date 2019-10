HNS pustio dodatne ulaznice, preprodavači digli cijenu 800%

Hrvatski nogometni savez pustio je putem interneta u prodaju dodatne ulaznice za utakmicu Hrvatske i Mađarske! Ulaznice su to koje su vratili Uefa i Mađarski nogometni savez, ali i one koje su kupljene preko Interneta, ali nisu na vrijeme plaćene, piše HNS.

Na stadionu u Splitu montirano je i oko 500 sjedalica na mjestima gdje su bile iščupane, pa se proširio i maksimalni kapacitet stadiona.

Prodaja dodatnih ulaznica omogućena je isključivo putem interneta od utorka 8. listopada na ovoj poveznici. HNS napominje da jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice, a one se osobno preuzimaju na blagajni Spaladium Arene od 12:00 do 18:00 sati, a na dan utakmice od 12:00 do početka utakmice.

Cijene ulaznica:

Zapad: 250 kn

Istok: 200 kn

Sjever: 125 kn

Hrvatska reprezentacija se nakon četiri i pol godine vratila u Split, a gotovo povijesni susret s Mađarima nitko ne želi propustiti. Ulaznice su rasprodane u manje od dva dana nakon što su puštene u prodaju. Naravno veliku potražnju pokušat će iskoristiti i preprodavači pa se na "crnom tržištu" već pojavljuju karte po vrtoglavim cijenama. Najjeftinije se mogu naći po 600 kuna, a najskuplje 1.300 kuna. Tako se primjerice ulaznica za istočnu tribinu Poljuda koja je u pretprodaji koštala 150 kuna prodaje na Njuškalu za 1.300 kuna! Međutim, prodavač nudi dvije karte, a u paketu ih se može dobiti za 2.500 kuna.