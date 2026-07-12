HNS sazvao izvanrednu presicu. Evo kad pada odluka o Dalićevu nasljedniku na mjestu izbornika

Čini se kako je ostala samo formalnost prije nego što hrvatska nogometna reprezentacija dobije novog izbornika nakon gotovo devet godina i 111 utakmica duge vladavine Zlatka Dalića (59), koji je u srijedu odlučio odstupiti nakon Svjetskog prvenstva u Americi.

Hrvatski nogometni savez već je odavno odabrao Slavena Bilića (57) kao čovjeka koji će zamijeniti Dalića ako se povuče, što se u konačnici i dogodilo. Uostalom, istu večer nakon razgovora s Dalićem Kustić se na Krku našao s Bilićem kako bi finiširao razgovore.

Do konačne potvrde ostala je samo sjednica izvršnog odbora HNS-a koja će se održati u ponedjeljak u 13 sati, potvrdio je HNS. Tad bi se trebao pojaviti i "bijeli dim" oko izbora novog šefa stručnog stožera. Sat vremena poslije on bi se sam trebao obratiti javnosti na izvanrednoj konferenciji za medije u hotelu DoubleTree by Hilton u Vukovarskoj ulici, gdje je i sjedište saveza.

Bilić se vraća na mjesto sreće 14 godina nakon odlaska s izborničke pozicije, gdje je "vatrene" vodio u 65 utakmica i izgubio svega devet, izborivši plasmane na Euro 2008. i 2012. U međuvremenu je vodio Lokomotiv Moskvu, Bešiktaš, West Ham, Al Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan, Watford i Al Fateh.

Hrvatska će debi pod Splićaninom imati 26. rujna protiv Češke u novom izdanju Lige nacija u Pragu, a onda slijede četiri uzastopna sudara s polufinalistima aktualnog Svjetskog prvenstva, Španjolskom i Engleskom, tri tijekom istog okupljanja.