Hoće li HNS i kako kazniti suca Ivana Bebeka zbog sporne snimke, nećemo saznati barem do sljedećeg tjedna.

Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza održala je danas sjednicu na temu suca Ivana Bebeka i audio snimke koja je ovoga tjedna objavljena u medijima.

Nakon objavljene snimke, predsjednik HNS-a Marijan Kustić prijavio je suca Ivana Bebeka Disciplinskoj komisiji koja je na današnjoj sjednici donijela odluku o pokretanju disciplinskog postupka te suspendirala Bebeka do donošenja odluke o eventualnoj kazni.

Disciplinska komisija zatražila je očitovanje Ivana Bebeka o ovom predmetu te će idućega tjedna na novoj sjednici donijeti odluku u ovom slučaju, objavio je HNS.

Još početkom tjedna bilo je jasno da će Bebek propustiti 11. kolo HNL-a nakon što nije delegiran za niti jednu utakmicu, no sada će neko vrijeme biti na hlađenju dok disciplinska komisija ne donese odluku o njegovoj kazni. Hoće li to biti zaista sljedeći tjedan, kako tvrdi HNS, ostaje nam za čekati. On je posljednji susret sudio u četvrtak navečer između Legije i Leicestera u Europskoj ligi.

Podsjetimo, u srijedu se u medijima pojavila navodna audiosnimka na kojoj je Ivan Bebek, glavni sudac utakmice Hajduk - Lokomotiva (1-0) na kojoj komentira mogući penal na Marku Livaji te govori, između ostalog, kako bi "najbolje bilo da krenemo utakmicu s 2-0 na Poljudu kako navijački puk Hajduka ne bi mijaukao".

Hajduk se žalio da im nije dosuđen penal nakon starta na Livaji, a sudac Bebek nije čak ni išao pogledati VAR. U snimci je vrlo detaljno objasnio o čemu se radi.

- Ta situacija... Livaja se okreće i ovaj digne ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno, dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i onda sam sebi zapne nogu. To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt stvarno bio, da Livaja nije svojom kretnjom jednako došao do suparnika kao i suparnik do njega. To meni nije kazneni udarac i ne može biti. Odnosno, da ga sviraš može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj - objasnio je glas sa snimke, koji, navodno, pripada Ivanu Bebeku.

Na snimci objašnjava i da je potražio stručno mišljenje od strane splitskih novinara. Osim toga, novinara jednog portala grubo vrijeđa nazivajući ga "štenetom koji je bio oslobođen tjelesnog" i "smećem".

Bebeku zbog sporne snimke prijeti kazna. Ona može biti od nekoliko utakmica, suspenzija do kraja godine, suspenzija od šest mjeseci ili ona najrigoroznija, a to je doživotni izgon.