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HNS upozorava navijače: Budite oprezni. Prijavili smo MUP-u...

Piše 24sata,
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HNS upozorava navijače: Budite oprezni. Prijavili smo MUP-u...
SP 2026 Toronto: Atmosfera na tribinama tijekom utakmice Portugala i Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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HNS upozorio: lažne stranice love navijače za ulaznice i podatke, oprez je nužan!

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Hrvatski nogometni savez na službenim je stranicama upozorio navijače na pojavu lažnih internetskih stranica koje se neovlašteno predstavljaju kao službene stranice HNS-a za prodaju ulaznica.

"Riječ je o internetskim stranicama koje izgledom i sadržajem mogu ostaviti dojam službenih HNS-ovih kanala te navesti korisnike na kupnju nevažećih ulaznica ili ostavljanje osobnih i financijskih podataka. HNS stoga poziva sve navijače na poseban oprez prilikom kupnje ulaznica te ih moli da ne pristupaju prodajnim stranicama putem sumnjivih poveznica koje se pojavljuju na društvenim mrežama, u oglasima, porukama ili drugim neslužbenim kanalima.

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SP 2026 Toronto: Navijači na utakmici Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sve službene informacije o početku i načinu prodaje ulaznica Hrvatski nogometni savez objavljuje putem svojih službenih komunikacijskih kanala i službene internetske stranice HNS-a. Navijačima se preporučuje da portalu za kupnju ulaznica pristupaju isključivo putem HNS-ovog portala za ulaznice.

Hrvatski nogometni savez poduzeo je potrebne korake te je pojavu lažnih stranica prijavio Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Još jednom pozivamo navijače da budu oprezni, ne unose osobne podatke ni podatke o bankovnim karticama na stranicama čiju vjerodostojnost ne mogu potvrditi te da se o prodaji ulaznica informiraju isključivo putem službenih kanala Hrvatskog nogometnog saveza", priopćili su iz saveza.

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