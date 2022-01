"U godini iza nas odradili smo sve ono što smo i priželjkivali. Hajduk je dobio višečlanu upravu, donesena je i strategija, napokon smo dobili i dvije klupske skupštine godišnje, osnovana je Hajdučka zajednica kao platforma za izbor članova Nadzornog odbora, a zadovoljni smo i projektom Tematskog parka, otkupom dionica i brojem članova" kazao je predsjednik udruge Naš Hajduk Toni Baletić na redovitom siječanjskom pregledu rada udruge u protekloj godini te otkrio kako će izbori za Nadzorni odbor Hajduka ove godine biti raspisani u pauzi između dva prvenstva:

- Pravilnik Hajdučke zajednice je da oni moraju kandidirati sedmoricu članova, a u idući NO će ući pet izabranih. Izbori za NO će biti na ljeto, između dvije sezone. Ciljamo na početak lipnja, s tim da bi nakon provedene procedure novi NO trebao krenuti s radom 1. rujna, kako bi omogućili da klub odradi prijelazni rok bez većih problema. Dogovorili smo za 30. siječnja "Ćakulu sa članovima" na kojoj će biti predsjednik, sportski direktor i četiri nadzornika.

Cilj udruge je ove godine oboriti rekord od 44.000 članova, koliko ih je bilo aktivno u 2016. godini.

- Od osnivanja Hajduka članstvo je bilo važan segment kluba, prošle godine smo se zaustavili na preko 33.000 članova, što je bolje i od 2019. i od 2020 godine. Kada se sve zbroji, od 2011. navijači Hajduka su uplatili preko 20 milijuna kuna članarina. U ovom trenutku imamo više od 16.000 članova, to je super ritam, ako ovako nastavimo vjerujem da ćemo oboriti rekord od 44.000 članova iz 2016. godine - kazao je član Upravnog odbora NH Ante Krnić.

O važnosti otvaranja parka 'Za sva vrimena' i procesu otkupa dionica govorio je Miro Živković, član Upravnog odbora NH.

- Jako smo ponosni što smo u protekloj godini otvorili park "Za sva vrimena". To je mjesto okupljanja na kojem brojni navijači žele ostaviti svoje mjesto zauvijek. Ostalo je još oko 500 - tinjak mjesta i pozivam sve navijače da se i oni priključe jer vjerujemo da ćemo ove godine popuniti sva prazna mjesta. Kroz ovaj projekt prikupili smo više od pet milijuna kuna, što je također rekord, a od 2016. godine skupili smo oko 18 milijuna kuna – kazao je Krnić i dodao:

- U prošloj godini kupili smo 10.000 dionica od tvrtke Konstruktor u stečaju,a tvrtka Studenac donirala nam je svojih 10.000 dionica, čime smo osigurali kontrolni paket od 28.25% udjela u vlasništvu kluba.