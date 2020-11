HNS zbog reprezentacije ipak plaća novi travnjak na Poljudu?

Reprezentaciji trebaju vrhunski uvjeti za kvalifikacije za SP, Maksimir je prekrižen, a poljudski travnjak uništava gljivica. Prije dvije godine Hajduk je odbio HNS-ovu pomoć za terene, ali sad su okolnosti drugačije...

<p>Vidimo se u ožujku, budite sigurno u to, dobacio je okupljenim novinarima izbornik hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Zlatko Dalić </strong>na izlasku iz kino dvorane stadiona na Poljudu, nakon što je odradio press konferenciju iza utakmice Hrvatske i Portugala.</p><p>Poruka je to kojoj ne treba dodatno pojašnjenje, pogotovo nakon što je i dopredsjednik HNS-a Marijan Kustić potvrdio da je reprezentacija odigrala svoju zadnju utakmicu u Maksimiru, barem dok je isti u derutnom stanju. Posljedično tome, svi najveći i najvažniji kvalifikacijski susreti za Svjetsko prvenstvo, koji će se igrati u terminima od ožujka do studenoga iduće godine, trebali bi se odigrati na Poljudu, koji je kapacitetom i komforom najbolje što imamo. </p><p>No i Poljud je izgrađen sad već davne 1979. godine i njemu su potrebna ozbiljna ulaganja, i to od krova do travnjaka. Uostalom, i tijekom utakmice s Portugalom šira je javnost vidjela u kakvom je stanju travnjak. Taj je problem detektiran prije dvije godine, a o njemu se pričalo i uoči zadnje reprezentativne utakmice na Poljudu s Mađarima, kada su suspendirane sve aktivnosti Hajduka kako bi se travnjak sačuvao za utakmicu reprezentacije.</p><p>Problem poljudskog travnjaka nije održavanje, kako bi se na prvu dalo zaključiti, nego gljivica Magnaporthe grisea koja uništava korijen trave, zbog čega ona intenzivno truli. Pokušavali su stručnjaci za travnjake nekoliko puta posebnim tretmanima iskorijeniti gljivicu i popraviti stanje travnjaka dosijavanjem i prihranom, no rezultati su bili polovični, a vrlo brzo nakon što bi nova trava nikla gljivica bi se razmnožila i uništila je. Na koncu je zaključeno kako je jedino ozbiljno rješenje za iskorjenjivanje gljivice promjena cijelog travnjaka. Hajduk je imao u planu taj zahvat, no pandemija korone sve je zaustavila. Ove godine praktično nije ni bilo ljetne stanke između dviju sezone, u kojoj se posao mogao obaviti, a nakon pandemije korone i financije su presušile. Kako vrijeme odmiče problem postaje sve veći i ozbiljniji, i nešto se pod hitno mora napraviti.</p><p>Obzirom da je zamjena travnjaka zahtjevan zadatak koji osim novca traži i vrijeme, praktično jedini termin u kome se to može odraditi je zimska stanka, koju će Hajduk provesti na pripremama. Zbog problema s koronom Hajduk je za zimske pripreme izabrao Postira na otoku Braču, mjesto koje nude gotovo savršene uvjete, a adekvatne suparnike za pripremne utakmice pokušat će dovesti na Brač ili igrati na njihovim terenima. Termin se dakle može naći, no problem novca je i dalje teško rješiv.</p><p>Novi travnjak, u kombinaciji prave i umjetne trave, stoji od tri - pet milijuna kuna, a Hajduk taj novac nema. No ima ih HNS, koji je prije dvije godine promijenio šest travnjaka na hrvatskim stadionima, i za to izdvojio 30 milijuna kuna. Hajduk je zbog narušenih odnosa s krovnom kućom hrvatskog nogometa tada zahvalio na ponudi za promjenom travnjaka na Poljudu, a hoće li se što promijeniti u svjetlu aktualnog otopljavanja odnosa, sada kad je novi predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić pružio ruku pomirenja i kazao kako će Hajduk dati potporu organizaciji utakmica reprezentacije na Poljudu, to ćemo tek vidjeti.</p><p>Ako su sve strane spremne sjesti za isti stol i imaju iskrene namjere za suradnju i dogovor, i to za dobrobit obje strane, sve je lako izvedivo. Hajduk će u zimskoj stanci i onako iseliti s Poljuda i novi travnjak bi se bez problema mogao postaviti, a HNS bi mogao platiti trošak zamjene, kao što je to već napravio na šest drugih stadiona. Na koncu bi i Hajduk i Dalićevi izabranici imali adekvatne uvjete za odigravanje utakmica. Podsjetimo, reprezentacija će nakon ždrijeba 7. prosinca u Zurichu saznati tko joj stoji na putu plasmana na SP 2022. godine.</p><p>Neke stvari su se očito pomakle s mrtve točke, do jučer je bilo nezamislivo da predsjednik Hajduka i predsjednik HNS-a sjednu za isti stol i razgovaraju, a evo, jučer se i to dogodilo. "Hladni rat" na relaciji Poljud – HNS traje odavno, još od akcije bivšeg predsjednika Hajduka Hrvoja Maleša, koji je razotkrio kriminalne radnje u sudačkoj organizaciji, s kojima se krovna kuća hrvatskog nogometa nikad nije ozbiljno uhvatila u koštac. Ne samo da nisu do kraja istražili za koga su sve Širić i ekipa uzimali novac za "pošteno suđenje", nego su neki od direktno uključenih u aferu i dalje nesmetano radili u hrvatskom nogometu, pa čak i u tijelima samog HNS-a, što je potpuno neprihvatljivo.</p><p>HNS-u i hrvatskom nogometu definitivno treba konstruktivni Hajduk koji će participirati u radu svih tijela HNS-a, baš kao što i Hajduku treba transparentni HNS bez repova koji su u prošlosti opterećivali odnose. Od sedam problema koje je Hajduk postavio kao uvjet normalizacije odnosa neke je HNS riješio, neki su se riješili sami od sebe nakon uvođenja VAR tehnologije, no dio ih je i dalje aktualan i prepreka su normalizaciji odnosa. Hoće li biti nepremostiva, hoće li hrvatski nogomet i dalje biti talac tih neraščišćenih odnosa, ili će se i oni riješiti razgovorima, saznat ćemo vrlo brzo....</p>