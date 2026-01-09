Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo

Nakon posljednjeg treninga u Lijepoj Našoj i uoči subotnjeg puta u Hannover na drugu provjeru protiv Njemačke, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je konačni popis od 20 igrača koje vodi na Europsko prvenstvo. Domaćini natjecanja, koje se održava od 15. siječnja do 1. veljače 2026., bit će Danska, Norveška i Švedska.

Od 22 igrača koji su posljednjih devet dana trenirali u Prelogu i Zagrebu te odigrali prvi prijateljski susret protiv Njemačke, na listu pričuva preselili su se Ante Ivanković i Patrik Martinović. Obojica će nastaviti trenirati u svojim klubovima, a u slučaju potrebe mogu biti pozvani naknadno.

Sigurdsson na Europsko prvenstvo vodi tri golmana, četiri krila, četiri kružna napadača i devet vanjskih igrača. Reprezentacija putuje u Hannover, gdje je čeka drugi ogled protiv Njemačke, koja je u prvom susretu slavila 32-29.

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska se nakon utakmice neće vraćati kući, već će tri dana trenirati u Njemačkoj, a potom 15. siječnja otputovati u Malmö, domaćin skupine u kojoj će igrati. Prvi susret na Euru Hrvatska igra 17. siječnja u 18 sati protiv Gruzije. Slijedi dvoboj s Nizozemskom 19. siječnja, također u 18 sati, dok je ogled protiv Švedske na rasporedu 21. siječnja u 20.30. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze u drugi krug, gdje se spajaju skupine A, B i C te D, E i F. Finalni vikend održat će se u Herningu.

Popis rukometaša za Euro 2026.

Dominik Kuzmanović – VfL Gummersbach, 47 nastupa / 3 gola

Matej Mandić – SC Magdeburg, 34 nastupa / 0 golova

Dino Slavić – Limoges Handball, 10 nastupa / 0 golova

David Mandić – MT Melsungen, 66 nastupa / 159 golova

Marin Jelinć – OTP Bank–Pick Szeged, 58 nastupa / 148 golova

Zvonimir Srna – Montpellier Handball, 47 nastupa / 115 golova

Tin Lučin – RK Nexe, 55 nastupa / 144 golova

Marko Mamić – SC DHfK Leipzig, 107 nastupa / 129 golova

Luka Cindrić – One Veszprem KC, 131 nastup / 348 golova

Ivano Pavlović – RK Zagreb, 14 nastupa / 20 golova

Diano Neris Ćeško – RK Izviđač, 4 nastupa / 8 golova

Ivan Martinović – One Veszprem HC, 66 nastupa / 314 golova

Mateo Maraš – PSG Handball, 45 nastupa / 83 gola

Luka Lovre Klarica – RK Zagreb, 46 nastupa / 111 golova

Mario Šoštarić – OTP Bank Pick Szeged, 44 nastupa / 180 golova

Filip Glavaš – RK Zagreb, 61 nastup / 199 golova

Leon Šušnja – Orlen Wisla Plock, 41 nastup / 26 golova

Veron Načinović – THW Kiel, 47 nastupa / 87 golova

Zlatko Raužan – MRK Sesvete, 2 nastupa / 4 gola

Josip Šimić – HSG Wetzlar, 14 nastupa / 16 golova