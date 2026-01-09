Izbornik Sigurdsson objavio konačni popis igrača za Euro 2026. Ante Ivanković i Patrik Martinović na pričuvnoj listi. Hrvatska spremna za okršaj s Njemačkom i Europsko prvenstvo u Švedskoj
Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo
Nakon posljednjeg treninga u Lijepoj Našoj i uoči subotnjeg puta u Hannover na drugu provjeru protiv Njemačke, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je konačni popis od 20 igrača koje vodi na Europsko prvenstvo. Domaćini natjecanja, koje se održava od 15. siječnja do 1. veljače 2026., bit će Danska, Norveška i Švedska.
Od 22 igrača koji su posljednjih devet dana trenirali u Prelogu i Zagrebu te odigrali prvi prijateljski susret protiv Njemačke, na listu pričuva preselili su se Ante Ivanković i Patrik Martinović. Obojica će nastaviti trenirati u svojim klubovima, a u slučaju potrebe mogu biti pozvani naknadno.
Sigurdsson na Europsko prvenstvo vodi tri golmana, četiri krila, četiri kružna napadača i devet vanjskih igrača. Reprezentacija putuje u Hannover, gdje je čeka drugi ogled protiv Njemačke, koja je u prvom susretu slavila 32-29.
Hrvatska se nakon utakmice neće vraćati kući, već će tri dana trenirati u Njemačkoj, a potom 15. siječnja otputovati u Malmö, domaćin skupine u kojoj će igrati. Prvi susret na Euru Hrvatska igra 17. siječnja u 18 sati protiv Gruzije. Slijedi dvoboj s Nizozemskom 19. siječnja, također u 18 sati, dok je ogled protiv Švedske na rasporedu 21. siječnja u 20.30. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze u drugi krug, gdje se spajaju skupine A, B i C te D, E i F. Finalni vikend održat će se u Herningu.
Popis rukometaša za Euro 2026.
- Dominik Kuzmanović – VfL Gummersbach, 47 nastupa / 3 gola
- Matej Mandić – SC Magdeburg, 34 nastupa / 0 golova
- Dino Slavić – Limoges Handball, 10 nastupa / 0 golova
- David Mandić – MT Melsungen, 66 nastupa / 159 golova
- Marin Jelinć – OTP Bank–Pick Szeged, 58 nastupa / 148 golova
- Zvonimir Srna – Montpellier Handball, 47 nastupa / 115 golova
- Tin Lučin – RK Nexe, 55 nastupa / 144 golova
- Marko Mamić – SC DHfK Leipzig, 107 nastupa / 129 golova
- Luka Cindrić – One Veszprem KC, 131 nastup / 348 golova
- Ivano Pavlović – RK Zagreb, 14 nastupa / 20 golova
- Diano Neris Ćeško – RK Izviđač, 4 nastupa / 8 golova
- Ivan Martinović – One Veszprem HC, 66 nastupa / 314 golova
- Mateo Maraš – PSG Handball, 45 nastupa / 83 gola
- Luka Lovre Klarica – RK Zagreb, 46 nastupa / 111 golova
- Mario Šoštarić – OTP Bank Pick Szeged, 44 nastupa / 180 golova
- Filip Glavaš – RK Zagreb, 61 nastup / 199 golova
- Leon Šušnja – Orlen Wisla Plock, 41 nastup / 26 golova
- Veron Načinović – THW Kiel, 47 nastupa / 87 golova
- Zlatko Raužan – MRK Sesvete, 2 nastupa / 4 gola
- Josip Šimić – HSG Wetzlar, 14 nastupa / 16 golova
