Hoće li biti dočeka rukometaša? Evo tko bi opet mogao zapjevati

Kamen, krš i maslina, vino, ganga, Neretva. Sve to ima zemlja ta, moja Hercegovina, pjevali su rukometaši u svlačionici Malmö Arene nakon velebnog trijumfa protiv Mađarske 27-25 vrijednog polufinala Europskog prvenstva, prvog nakon šest godina suše.

POGLEDAJTE GALERIJU SLAVLJA:

Naravno da ta pjesma ima i debelo pokriće u reprezentaciji. Rukometni klub Izviđač iz Ljubuškog dao je Hrvatskoj niz važnih igrača kroz povijest, trenutačno je njegov član Diano Neris Ćeško (21), u kadru su i bivši njegovi igrači Matej (23) i David Mandić (28), kao i Ivano Pavlović (22).

Reprezentativce tek očekuje polufinalni susret s Nijemcima (petak, 17.45), no već sada razmišljaju o velikom dočeku ako uspiju osvojiti još jednu medalju. Tako smo doznali da je velika želja reprezentativaca i navijača da na dočeku jedan od izvođača bude i "kralj dijaspore" Mate Bulić i zapjeva popularnu pjesmu "Moja Hercegovina". Pjesmu u izvedbi rukometaša podijelio je sam izvođač na društvenim mrežama.

"Ponosan na vas, dečki moji", napisao je Bulić koji je rukometašima pjevao na dočeku nakon posljednje medalje na Europskom prvenstvu, srebra 2020. pod vodstvom Line Červara.

Doček srebrnih reprezentativaca na Trgu bana Josipa Jelačića | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL