'Strukana je HNS kaznio jer nije prihvatio sugestiju VAR-a, hoće li i sad Jovića zbog iste stvari?'

Stjepan Tomas izgleda kao analitičar. Sve podatke vadi iz rukava, ali računa se rezultat i igra. A Osijek je u Rijeci igrao jako loše, sad je Varaždin 25 minuta bolji pa je Osijek krenuo na pritisak, Kohorta traži smjenu uprave, sve to utječe na atmosferu.

Rekao je to u HTV-ovoj emisiji Stadion iskusni Tomislav Ivković (63) analizirajući HNL kolo. Još je malo nastavio o Osječanima, koji su četiri utakmice i više od mjesec dana bez pobjede.

Osijek je negledljiv

- Osijek previše brlja. Poslije svake utakmice traže nove igrače, trener govori da mu trebaju dvojica, pa trojica, pa igrači dolaze na probu, što mi je neshvatljivo jer Osijek je posložen i financijski stabilan klub, koji ima sve uvjete da normalno dovede igrača. Onda stalno dolaze neki novi, čime omalovažavaš one dobre i kvalitetne koje imaš. Izgleda kao da se onih koji su došli prije dvije godine želiš riješiti, imaš dobre Bukvića, Omerovića, sjajnog talenta Živkovića... Osijek treba promijeniti razmišljanje, ne dovoditi strance od 32, 33 godine nego dati domaćim dečkima da igraju. Pa sad im je cijela zadnja linija bila sačinjena od stranaca, plus vezni Garmaš. Trebaju vremena. Ne može sve na motivaciju, viku, treba igrati. A Osijek je nakon stanke negledljiv.

Osvrnuo se potom na Istru:

- Trener svaki tjedan mijenja po četiri-pet igrača! Previše je to lutanja i nepoznanica, treba standardizirati ekipu jer Istra opet ima dobru momčad.

Na toj je utakmici bila i sporna sudačka odluka. VAR soba, na čelu s Ivanom Bebekom, pozvala je Frana Jovića sugerirajući mu da je igrač Gorice udario Valinčića u kaznenom prostoru. Marijo Strahonja objasnio je da nije penal:

Galešić s loptom išao 82 metra!

- Dobro je procijenio jer se radi o kontaktu u džon, stopalo. Nije pad već je obrambeni igrač prvo dvaput stao na tlo pa tek onda išao padati. Vrlo dobra odluka. VAR se nije trebao javljati jer je vidio da je napadač dva puta zagazio pa tek onda ušao. Ovdje dajem podršku Joviću jer je dobra intervencija. Ne može se usporediti sa situacijom s utakmice Osijek - Dinamo. Perić je tamo odmah pao, ovdje igrač dva puta staje pa pada. Prošlo kolo smo imali tri ovakve situacije - rekao je Strahonja, na što se Ivković nadovezao:

- Kad Duje Strukan nije prihvatio sugestiju VAR-a, HNS ga je kaznio, baš me zanima hoće li i sada Jovića. Hoće li biti jednak kriterij za obojicu. Strukan je naš daleko najbolji sudac, uz Bela, a ovdje je pitanje je li VAR vrhovni sudac ili je to glavni sudac na terenu. Ako je to sudac na terenu, zašto je Strukan kažnjen što je donio odluku i stao iza nje? Baš me zanima hoće li isto biti i Jović...

Dotaknuo se Ivković i Hajduka:

- Slažem se s Lekom da u svakom klubu na svakom treningu ima iskri. Ako ih nema, ako je svakome svejedno, onda nema ni atmosfere niti je momčad prava, ako se ne posvađaju i ne potuku za dobro ekipie. Ali danas su tu mediji i začas nastane problem.

Niko Galešić maestralnim je golom donio pobjedu Rijeci u Koprivnici.

- Išao je s loptom 82 metra, svi kao idu na njega, a ne ide nitko, svi ispadaju. To je gol za sve televizije u svijetu.

O utakmici Rudeša i Dinama naglasio je:

- Vidović je ozbiljan igrač, moderan, koji kvalitetno razmišlja. Drmića ne smiješ podcijeniti, nije opasan u šesnaestercu koliko je u tranziciji. Emreli se diže, roster se proširio. Rudeš je kod Prosinečkog igrao i stvarao više. Ali Dinamo radi puno individualnih grešaka u obrani i zato prima golove. A stiže derbi.